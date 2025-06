In due ex giocatori ed opinionisti per Mediaset hanno detto la loro sulla prossima sfida della squadra nerazzurra al Mondiale per Club

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 16:32)

«L'Inter deve alzare un po' il livello ora». Così Alessio Tacchinardi, su Mediaset, ha parlato della prossima sfida dei nerazzurri al Mondiale per Club, quella contro il Fluminense (si gioca quando in Italia saranno le 21 e la gara sarà in onda proprio su Canale 5). «Sarà una gara complicata. L'Inter ha tutto per passare ma serve un qualcosa in più, dovrà metterlo, come ha fatto il Bayern», ha aggiunto l'ex giocatore.

C'era anche Panucci in studio e ha detto la sua: «Sta perdendo delle pedine Chivu, ma non dovrà far giocare la squadra brasiliana perché se li fai giocare poi ti nascondono la palla quindi devi essere aggressivo. Sono molto organizzati e devi mettergli fretta. Sarà una partita dispendiosa dal punto di vista fisico».

(Fonte: SM)