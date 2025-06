Inter, Lautaro segna al Mondiale e indica la strada: “Sempre avanti”

Non è riuscito a spiegare cosa effettivamente sia successo all'Inter in quella finale contro il PSG. Lui come tutti gli interisti non si aspettava una serataccia del genere. La vittoria in extremis con il Barcellona a tutto faceva pensare, ma non ad una debacle come quella che poi effettivamente c'è stata il 31 maggio. Lautaro Martinez, dopo quella sconfitta, è stato prima in Nazionale e poi si è unito al club nerazzurro negli States per il Mondiale.