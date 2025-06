La prima classificata del Gruppo E (1E) scenderà in campo negli ottavi di finale il 30 giugno al Bank of America Stadium di Charlotte contro la seconda classificata del Gruppo F (2F) [partita 53].

Ai quarti di finale la vincente della partita 53 incrocerà a Orlando (Inter&Co Stadium, 4 luglio ore 15:00) la vincente della partita 54 (prima del Gruppo G vs seconda del Gruppo H); la vincente della partita 56 invece è attesa ai quarti a New York (New Jersey, MetLife Stadium, 5 luglio ore 16:00) dalla vincente della partita 55 (1H vs 2G).