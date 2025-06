Al via la prima edizione del Mondiale per Club. Queste le indicazioni sulla vittoria finale della competizione

Daniele Mari Direttore 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 17:29)

Si avvicina l’appuntamento col Mondiale per club per l’Inter. I nerazzurri esordiranno il 18 giugno contro i messicani del Monterrey; nel girone E anche River Plate e Urawa Red Diamonds. Il torneo si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, con una formula simile a quella dei Mondiali per nazionali, con 8 gironi da 4 squadre e poi ottavi, quarti, semifinali e finale tutte in gara unica. In caso di passaggio del turno, l’Inter potrà incrociare il proprio cammino con le vincenti del gruppo F, composto da Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns FC.

In questo articolo analizzeremo le quote vincente Mondiale per club: ecco le possibilità di vittoria dei nerazzurri secondo i principali siti di scommesse.

COMPARAZIONE QUOTE VINCENTE. MONDIALE PER CLUB REAL MADRID 5.00 5.00 4.50 BAYERN MONACO 8.00 7.00 6.50 ATLETICO MADRID 15.00 15.00 15.00 INTER 15.00 10.00 10.00 MANCHESTER CITY 6.00 6.00 5.50 PSG 6.00 6.00 6.50 CHELSEA 11.00 11.00 10.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO

Quote Inter vincente Mondiale per club Complice la debacle nella finale di Champions League, l'Inter arriva dietro le altre big europee nelle quote per la vittoria finale. Un successo dei nerazzurri nella kermesse americana è dato a 15.00 su Bet365, a 10.00 su Willam Hill e Admiral Bet. Prima dell'Inter, ci sono ovviamente Real Madrid e Manchester City, i grandi favoriti del torneo, ma non solo. Il Real è la grande favorita: il successo della squadra di Xabi Alonso è dato a 5.00 su Bet365 e William Hill, a 4.50 su Admiral Bet. Poco sopra Manchester City e Psg, segue il Bayern Monaco di Vincent Kompany.

Il calendario dell'Inter al Mondiale per Club — Il sorteggio del FIFA Club World Cup tenutosi a Miami ha abbinato l'Inter con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds, nel Gruppo E della nuova competizione per club che si svolgerà negli Stati Uniti.

La squadra di Simone Inzaghi debutterà martedì 17 giugno alle ore 18:00 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey.

Il 21 giugno l'Inter scenderà in campo per la seconda giornata del Gruppo E al Lumen Field di Seattle con gli Urawa Red Diamonds alle 12:00 ora locale, quando in Italia saranno le 21:00.

Il girone si chiuderà sempre al Lumen Field di Seattle con la sfida tra Inter e River Plate: il match è in programma il 25 giugno alle 18:00 ora locale, quando in Italia saranno le 03:00 del 26 giugno.

COMPARAZIONE QUOTE VINCENTE MONDIALE PER CLUB JUVENTUS 20.00 25.00 26.00 AL HILAL 50.00 50.00 67.00 FLAMENGO 30.00 40.00 34.00 BOCA JUNIORS 30.00 40.00 41.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO

Quote altre squadre — Molto lontane, per quanto riguarda la possibilità di alzare il trofeo il 13 luglio, ci sono alcune outsider particolari. In primis la Juventus di Tudor, data a 20.00 su Betway, a 25.00 su Netwin e a 26.00 su LeoVegas. Ancora più lontano l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che suscita ovviamente grande curiosità malgrado il mancato acquisto di Victor Osimhen. La squadra della Saudi League è data a 50.00 su Betway e Netwin, a 67.00 su LeoVegas. Davvero residue le sue chance di vedersi proclamata vincitrice.

L'esordio dell'Inter a Los Angeles: i precedenti — La prima partita dell'Inter al Mondiale per Club sarà quella contro la squadra messicana del Monterrey, il 17 giugno 2025 alle 18 ora di Los Angeles, quando in Italia saranno le 03:00 del mattino del 18 giugno.

Si giocherà al Rose Bowl Stadium Stadium di Pasadena, l'iconico impianto dalla capienza di oltre 92mila spettatori che ospitò, nel 1994, la finale dei Mondiali di calcio tra Italia e Brasile, con la vittoria dei verdeoro ai calci di rigore.