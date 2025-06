L'ex presidente nerazzurro è negli States per assistere al Mondiale per Club e ha postato le foto scattate in questi giorni

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 18:16)

Aveva rilevato l'Inter di Moratti prima dell'arrivo di Suning. L'ex presidente nerazzurro Erick Thohir è in America per assistere alle fasi iniziali del Mondiale per Club e ha incontrato nei giorni scorsi, in particolare in occasione della gara inaugurale del torneo, quella dell'Inter Miami, tre leggende interiste.

Lo ha raccontato lui stesso in un post sui social: "Ho incontrato le leggende dell'Inter Javier Zanetti, Ronaldo, Youri Djorkaeff e altri giocatori alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo per club FIFA 25 a Miami. Abbiamo discusso degli sviluppi del calcio nel mondo specialmente in Europa, Asia e Sud America. Che nostalgia di quando ero ancora Presidente dell'Inter", ha scritto il magnate indonesiano che ha pubblicato le foto insieme ai tre ex interisti ma si è messo in posa anche con altri ex calciatori. Nelle sue foto si vedono anche Beckham e un altro ex interista, Seedorf.