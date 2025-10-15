L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.
Inter, i ricavi ufficiali di Champions e Mondiale per Club: cifre boom, il totale fa paura
I ricavi della Champions League 2024/25—
I Proventi televisivi da competizioni UEFA, pari a Euro 136.787 migliaia al 30 giugno 2025, sono notevolmente aumentati rispetto all’esercizio precedente, riconducibile principalmente, oltre che per i maggiori introiti garantiti dal nuovo format della UEFA Champions League, anche alle migliori performance sportive conseguite dalla Prima Squadra maschile nella UEFA Champions League 2024/2025, nella quale è arrivata in finale, mentre nello scorso esercizio era uscita dalla medesima agli ottavi di finale.
I ricavi del Mondiale per Club
Nei “Proventi televisivi – FIFA” sono inclusi per Euro 31.369 migliaia i ricavi relativi alla partecipazione della Prima Squadra maschile alla prima edizione della FIFA World Cup disputata nel corso del mese di giugno 2025, competizione nella quale è uscita agli ottavi di finale
