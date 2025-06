Al-Hilal, Inzaghi: “Non siamo riusciti a concretizzare ma ottima gara”

Il commento dell'allenatore della squadra araba dopo il pareggio nella seconda gara del Mondiale per Club contro il Salisburgo

Dopo lo zero a zero contro il Salisburgo, Simone Inzaghi - allenatore dell'Al-Hilal- ha commentato la prestazione della sua nuova squadra. «È stata una gara intensa, abbiamo avuto buone occasioni, purtroppo non siamo riusciti a segnare. Continuiamo nel nostro percorso: è stata una gara dispendiosa ma i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano», ha sottolineato l'ex tecnico dell'Inter.