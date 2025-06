Il tecnico ex Inter è molto esuberante nei suoi comportamenti in panchina e anche con gli arabi non si risparmia mai

Marco Astori Redattore 23 giugno - 12:19

Simone Inzaghi non ha perso la sua vena di "demone" nel suo passaggio all'Al Hilal: il tecnico ex Inter è molto esuberante nei suoi comportamenti in panchina e anche con gli arabi non si risparmia mai.

Ed è quanto accaduto nella notte nel match del girone contro il Salisburgo: come si evince dalle immagini, l'allenatore si è scagliato in modo furibondo contro un suo collaboratore, che stava ritardando le sostituzioni. A causa di questo, quindi, Inzaghi è scattato proprio verso di lui urlandogli di fare in fretta: "Dai, dai!", ha urlato Inzaghi. Il solito Inzaghi.