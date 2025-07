Lo sfogo dell'argentino è arrivato nel momento dell'eliminazione dal Mondiale per Club ma c'è stato chi, pur capendo le sue ragioni, gli ha voluto spiegare che era meglio parlarne in privato

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 luglio 2025 (modifica il 3 luglio 2025 | 20:16)

"Non ha saputo trattenersi". Il Corriere dello Sport parla così dello sfogo di Lautaro Martinez arrivato dopo la gara col Fluminense. Il capitano è andato giù duro parlando in generale, e senza fare nomi, contro chi non ritiene più giusto il progetto dell'Inter.

«Bisogna voler stare in questa squadra. Il messaggio è chiaro. Chi vuole stare qui resta, chi non vuole restare deve andare via. Lottiamo per una maglia importante, abbiamo portato l'Inter in alto ed è dove dobbiamo continuare a farla stare. Io voglio lottare per obiettivi importanti, questa è una maglia importante e questo deve essere il messaggio. Se mi riferisco in qualcuno in particolare? No parlo in generale, siamo rimasti a zero titoli e dobbiamo ripartire in generale. Per rimanere in alto e portare trofei e per restare all'Inter dobbiamo avere voglia e dobbiamo essere ancora un gruppo unito come nell'anno della seconda stella. Ripartire da lì», sono state le parole del giocatore argentino che hanno aperto al caos.

"Sicuramente hanno inciso la rabbia e la frustrazione per la sconfitta con il Fluminense con conseguente eliminazione dal Mondiale per club: a caldo, insomma, non ha saputo trattenersi. Poi è chiaro che certi atteggiamenti o situazioni non gli siano piaciuti. Come non sono piaciuti nemmeno a qualche altro senatore. Forse, ha “annusato” che da parte di qualcuno non ci sia una straordinaria fiducia per il nuovo corso, avviato dopo l’addio di Inzaghi e soprattutto dopo lo 0-5 in finale di Champions", ha scritto oggi il quotidiano sportivo a proposito di quello sfogo.

Ed è stato aggiunto anche che in squadra se c'è stato chi si è offeso e si è sentito tirato in causa, c'è stato chi si è messo dalla sua parte: "Qualche calciatore che ha cercato di comprendere le ragioni dello sfogo di Lautaro, facendogli, comunque, capire che certe cose non avrebbero dovuto essere manifestate pubblicamente ma che andavano affrontare nello spogliatoio. Dumfries, tanto per intendersi, pur senza mettere “like”, era già infastidito nel momento in cui ha letto le parole del suo capitano, nella pancia del Bank American Stadium di Charlotte...".

(Fonte: Corriere dello Sport)