L'ex giocatore dell'Inter, Massimo Paganin, ha commentato la gara contro gli Urawa per Mediaset che ha mandato la partita in onda in diretta su Canale 5. Una volta rientrato in studio, l'ex calciatore ha detto la sua in particolare sul capitano e il gol che ha segnato nella seconda sfida del Mondiale per Club, di semi-rovesciata: «Lautaro fondamentale? Lui è l'Inter in questo momento per caratteristiche, personalità, convinzione, determinazione, maturità, capacità tecnica. Di lui abbiamo detto tutto», ha sottolineato l'opinionista.