«Un gol per la scossa perché erano chiusi bene? Sì. Abbiamo studiato questa gara e sapevamo sarebbero stati un blocco unico, con poco spazio tra le linee, ed è stata una gara difficile. Poi prendendo gol siamo stati costretti ad andare all'indietro. Però conta il riscatto, la voglia di continuare a giocare, provare, andare in avanti, anche nelle difficoltà. Dobbiamo migliorare perché con un tiro in porta ci hanno fatto gol, questo è da migliorare tanto». Così Lautaro Martinez, dopo la vittoria al Mondiale per Club contro i giapponesi dell'Urawa Reds, ha parlato ai microfoni di SportMediaset.