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Mondiale per Club 2029: Inter unica italiana (quasi certa). Malissimo le altre
Il PSG ha battuto l'Arsenal ai rigori nella finale di Champions dopo aver battuto l'Inter cinque a zero nella scorsa edizione.
La seconda vittoria consecutiva del club parigino influisce anche sul ranking con il quale viene stilata la lista delle squadre che si qualificano al Mondiale per Club.
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Alla seconda edizione del torneo, che si giocherà nel 2029, e che nel 2025 ha portato nelle casse nerazzurre 31.4 mln, il PSG era qualificata già in quanto vincitrice dell'edizione 2024-2025 della CL e con la vittoria contro la squadra di Arteta il club francese libera un posto nel ranking, come spiega Calcio e Finanza. Sono quindi ora nove le squadre che si qualificheranno per il Mondiale attraverso il ranking.
Queste le prime venti in classifica che per adesso risultano qualificate ma che devono confermare la loro posizione attraverso il percorso nella massima competizione europea.
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