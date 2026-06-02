Alla seconda edizione del torneo, che si giocherà nel 2029, e che nel 2025 ha portato nelle casse nerazzurre 31.4 mln, il PSG era qualificata già in quanto vincitrice dell'edizione 2024-2025 della CL e con la vittoria contro la squadra di Arteta il club francese libera un posto nel ranking, come spiega Calcio e Finanza. Sono quindi ora nove le squadre che si qualificheranno per il Mondiale attraverso il ranking.