Da domani, sabato 28 giugno, iniziano gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra cui spiccano le gare delle squadre italiane: " Inter-Fluminense ” in diretta lunedì 30 giugno alle 21.00 su Canale 5 e “ Real Madrid-Juventus ”, in diretta martedì 1° luglio alle 21.00, su Canale 5.

Sulle reti Mediaset la migliore gara al giorno della fase a eliminazione diretta, fino alla finale di domenica 13 luglio 2025, in programma al MetLife Stadium di New York (New Jersey). Per la prima edizione del torneo, formato da 32 squadre, Mediaset, grazie all'accordo di sublicenza con DAZN, porterà in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno, in chiaro, tra le migliori in programma. I match saranno trasmessi su Canale 5 , Italia 1 e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Tutte le gare saranno poi in replica sul Canale 20, il giorno seguente alla diretta, alle 15.