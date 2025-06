Comincia in maniera positiva l'avventura di Simone Inzaghi alla guida dell'Al Hilal: la formazione saudita pareggia 1-1 contro il ben più blasonato Real Madrid nella prima gara del girone H del Mondiale per Club.

Nella ripresa il Real Madrid fa scendere in campo anche i vari Arda Guler, Diaz e Modric, ma i sauditi resistono senza faticare troppo. L'episodio che può cambiare la partita arriva in pieno recupero: calcio di rigore per i blancos, sul dischetto si presenta Valverde ma si fa ipnotizzare da Bounou (portiere marocchino, ex Siviglia).