Mondiale per Club, River prima nel girone dell’Inter: battuto 3 a 1 l’Urawa

La squadra argentina ha vinto la prima partita giocata nel torneo e valida per il girone nel quale ci sono anche Inter e Monterray che si sfidano tra qualche ora

Nel girone dell'Inter al Mondiale per Club, il River ha vinto la partita d'esordio contro l'Urawa Reds Diamonds per tre a uno. Il gol che ha sbloccato la gara al dodicesimo lo ha segnato l'ex nerazzurro Facundo Colidio di testa. Il raddoppio degli argentini è arrivato con Driussi al 48esimo.

Il due a uno per la formazione giapponese è invece stato segnato da Matsuo. Il gol di Meza al 73esimo chiude la sfida e assegna la vittoria per tre a uno alla squadra guidata da Gallardo che adesso è prima nel girone E. Quando in Italia saranno le tre l'Inter di Chivu dovrà rispondere nella gara contro il Monterray.