Al Mondiale per Club si affrontano due delle rivali nel girone dell'Inter: il River Plate e l'Urawa Reds Diamonds. La squadra argentina mentre scriviamo questo articolo è in vantaggio per due a uno contro la squadra giapponese. Il gol che ha sbloccato la gara lo ha segnato un ex nerazzurro. Si tratta di Facundo Colidio il calciatore che nel 2017 il club nerazzurro aveva acquistato dalla cantera del Boca Juniors.

Contratto triennale per lui che ha giocato nella Primavera e ha vinto anche Supercoppa, Torneo di Viareggio e scudetto. Poi un prestito al Sint-Truiden e al Tigre fino a che nel 2023 non è stato ceduto, per cinque mln, proprio al River Plate: 11 gol in 36 presenze finora. A cui si aggiunge la rete che ha messo a segno di testa quest'oggi al Mondiale per Club nella gara che si gioca al Lumen Field di Seattle (Washington).