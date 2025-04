Il nuovo Mondiale per Club FIFA prenderà il via il 14 giugno 2025 e si concluderà il 13 luglio, negli Stati Uniti. Parteciperanno anche Inter e Juventus. DAZN sarà il main broadcaster della competizione, trasmettendo in diretta e in chiaro tutte le 63 partite a livello globale. In Italia, la piattaforma sarà affiancata da Mediaset, che trasmetterà una partita al giorno in co-esclusiva in chiaro tra le migliori del giorno. Ma quali saranno le gare che si potranno seguire sulle reti Mediaset? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, saranno 13 i match trasmessi durante la fase a gironi tra Canale 5 e Italia 1.