Non per scaramanzia, ma per comodità: l'Inter ha scelto l'impianto in cui allenarsi durante il Mondiale per Club. Prima di spostarsi verso nord, sarà la UCLA (Università della California - Los Angeles), centro ambitissimo da quasi tutte le squadre partecipanti per la posizione strategica. Un luogo che ai tifosi nerazzurri evoca ricordi bellissimi, perché la squadra all'epoca guidata da José Mourinho nell'estate del 2009 avviò proprio lì la preparazione per la stagione 09-10 che portò la squadra a vincere il triplete. Un segno del destino e nulla più, perché se Oltreoceano rilanciano polemiche relative alla scelta del club di "anticipare" la concorrenza bypassando la Fifa, la realtà è invece ben diversa: la stessa Fifa ha smentito e pure un'altra quindicina di squadra ha deciso di muoversi autonomamente nella scelta dell'impianto da allenamento. Una decisione legittima.