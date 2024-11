Il Mondiale per Club della Fifa, che prenderà il via il prossimo giugno negli Stati Uniti, comincia a prendere forma anche per quanto riguarda il montepremi. Un tema che ha parecchio preoccupati i club, che non hanno ancora certezze sulla cifra che incasseranno per andare a giocare il torneo voluto e organizzato dal presidente Gianni Infantino.