La comunicazione ufficiale, da parte della Fifa, dei premi relativi al Mondiale per Club ha ovviamente alimentato il dibattito. Premi succulenti per le squadre partecipanti, soprattutto per le squadre europee. E inevitabile, è scattato il confronto con la Champions League, che per altro si sviluppa lungo tutto l'arco della stagione contro il singolo mese del Mondiale.