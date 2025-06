In Argentina – Palacios parte con l’Inter in vista del Mondiale per Club

Nei mesi scorsi si è parlato di lui finito al centro dell'interesse di due squadre in particolare, l'Eintracht Francoforte e il Basilea.Tomas Palacios è il difensore classe 2003 che l'Inter nell'estate del 2024 ha preso dall'Independiente Rivadavia e che a gennaio è stato mandato in prestito al Monza. 455 minuti totali in Serie A che ora torna all'Inter dopo la retrocessione della squadra biancorossa in Serie B.