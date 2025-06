A fare chiarezza su quale risultato sia più conveniente e sulle possibilità di qualificazione per il River Plate, è stato Gastón Edul. Il giornalista ha spiegato le possibilità della squadra di Gallardo, sottolineando che la FIFA non avrebbe diffuso in maniera corretta il regolamento del torneo e che per questo ci sarebbero così tanti dubbi: “C'è una confusione generale perché il regolamento della Coppa del Mondo per club è stato spiegato molto male e tutti pensano che lo spareggio sia come nei Mondiali. Ma nel regolamento ufficiale è previsto il sistema di spareggio olimpico. Qui c'è un problema di comunicazione da parte della FIFA, che non ha diffuso bene il regolamento e c'è gente che si confonde”.