Nel 2025 l'Inter sarà una delle 32 squadre protagoniste della prima FIFA Club World Cup, in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti. A 100 giorni dall'inizio della prima edizione, la Fifa metterà in palio per le squadre partecipanti un montepremi pari a un miliardo di dollari. Come sottolinea Marco Bellinazzo sul Sole 24Ore , la Fifa incasserà tra sponsor, biglietteria e diritti tv circa 2,5 miliardi. Altri 250 milioni saranno assegnati, a titolo di solidarietà, ai club non ammessi alla Coppa del mondo.

"Non sono stati ancora ufficializzati i parametri per la suddivisione dei premi alle 32 formazioni. Dalle tabelle circolate nelle scorse settimane si evince che il 50% di prize money sarà destinato al gettone per la partecipazione, mentre l’altra metà dipenderà dai risultati sportivi. L’indennizzo per la partecipazione sarà di almeno 10 milioni a squadra. Tuttavia, ai club europei e a quelli di maggior lignaggio, oltre che titolari di una fan base più ampia a livello internazionale andranno “gettoni” più pesanti. Circa 280 milioni saranno riservati ai 12 club europei. La squadra più blasonata e con più valore commerciale e di audience, il Real Madrid, dovrebbe portare a casa per la partecipazione 35 milioni di euro. Per le due squadre italiane qualificate, Juventus e Inter, il bonus di partecipazione dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni".