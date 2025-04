Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti , questa mattina ha preso parte alla tappa di San Siro del Trophy Tour Talk del Mondiale per Club . Il dirigente nerazzurro ha parlato sul palco dove è stato messo in mostra il trofeo, come riportato dall'inviato di FCINTER1908.IT presente all'evento.

«Finalmente il trofeo è arrivato a Milano, ringraziamo la FIFA per l’opportunità. Come Inter siamo felici di essere presenti in questa manifestazione con i nostri colori. L’ultimo mondiale per club? Ricordo bellissimo, con i compagni ho scritto pagine belle anche lì. Alzarlo da capitano è stato bellissimo, spero che i ragazzi possano vivere le stesse emozioni», ha detto.