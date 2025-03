1 di 2

MONDIALE PER CLUB DI RISERVE

Getty Image

C'è grande attesa per il primo Mondiale per Club targato Fifa. Un'attesa che, secondo Paolo Ziliani, sarà complessivamente delusa. Secondo il giornalista, infatti, le big europee manderanno in campo più che altro i giovani, complice un calendario che non consente di riposare in vista della prossima stagione.

"Meglio dirlo subito: sarà un Mondiale per club con squadre infarcite di ragazzini. Il torneo finirà a ritiri pre campionato già iniziati: poi ai giocatori spetta una vacanza di 30 giorni, quindi...

Vogliamo dirlo? Diciamolo. Il fantasmagorico Mondiale per Club targato FIFA in programma tra giugno e luglio prossimi negli USA consisterà, per chi non l’avesse capito, in una sfilza di partite in cui i top club - specie quelli europei - manderanno in campo formazioni piene zeppe di riserve o ragazzi della Primavera. Come dite? La cosa vi delude un po’? Beh, fidatevi sulla parola: sarà così. Come si dice in questi casi: accetto scommesse.

Un anno fa i giocatori di Inter e Juventus si presentarono ai ritiri del 13 e 10 luglio dopo aver goduto del canonico mese di ferie; mese di ferie che per Inter e Juventus (e per tutti i club impegnati al Mondiale) comincerà invece giocoforza solo dopo la conclusione del torneo varato da Infantino. Il che vuol dire per i giocatori iniziare la preparazione con un mese di ritardo: quando cioè staranno già per iniziare i campionati. Domanda: secondo voi Juventus e Inter accetteranno di giocare le prime partite del prossimo campionato di Serie A senza il grosso dei titolari, visto che avranno appena ripreso la preparazione? Ne dubito.

La Serie A, che avrebbe dovuto partire il 16 agosto, partirà invece il 23 a dispetto del fatto che debba concludersi presto per l’incombere del Mondiale per nazionali in calendario nell’estate 2026. Come sempre, noi siamo gli unici a preoccuparci della difesa dei brand. In Inghilterra la richiesta di posticipo del via del campionato avanzata dal Manchester City (che giocherà il Mondiale assieme al Chelsea) è stata bocciata senza se e senza ma.