Paolo Ziliani ha dedicato una riflessione al Mondiale per club e alle promesse relative al montepremi e al gettone di presenze: "Infantino, che dai diritti tv contava di incassare 3,6 miliardi, si ritrova con un solo miliardo in cassa, poco più di un quarto del preventivato. Gli bastano per salvare la pellaccia, ma i sogni di gloria sono finiti in fondo al mare. Proprio ieri il Consiglio FIFA ha annunciato che i ricavi complessivi attesi per il Mondiale per club si aggireranno sui 2 miliardi di dollari: in euro 1 miliardo e 860 milioni, il 75 % dei quali provenienti da diritti tv e marketing e il 25 % da hospitality e vendita dei biglietti. E quindi i conti sono presto fatti: se il montepremi che l’UEFA mette in palio per la Champions è di 2,467 miliardi e i ricavi del Mondiale per club ammontano a 1,860 miliardi, per forza di cose i soldi da distribuire ai club come saranno pochi. La metà esatta dei ricavi: 930 milioni. Un montepremi due volte e mezzo inferiore a quello della Champions".