Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, la Roma di Gian Piero Gasperini reagisce al meglio e vince ad Ibrox Stadium contro i Glasgow Rangers, rilanciandosi nella classifica di Europa League. A decidere sono i gol di Soulé e Pellegrini, segnati entrambi nel primo tempo. A nulla serve la reazione dei padroni di casa nella ripresa, con i giallorossi che concedono qualcosa ma restano sempre in controllo della partita.
Solo un pareggio, invece, per l'altra italiana impegnata in serata, il Bologna, che al Dall'Ara non va oltre lo 0-0 contro il Brann. Ecco tutti i risultati di Europa League:
Basilea-Steaua Bucarest 3-1
Dinamo Zagabria-Celta Vigo 0-3
Malmoe-Panathinaikos 0-1
Midtjylland-Celtic 3-1
Nizza-Friburgo 1-3
Salisburgo-Eagles 2-0
Stella Rossa- Lille 1-0
Sturm Graz-Nottingham Forest 0-0
Utrecht-Porto 1-1
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv 2-0
Betis-Lione 2-0
Bologna-Brann 0-0
Braga-Genk 3-4
Ferencvaros-Ludogorets 3-1
PAOK-Young Boys 4-0
Viktoria Plzen-Fenerbahce 0-0
Rangers-Roma 0-2
Stoccarda-Feyenoord 2-0
