Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, la Roma di Gian Piero Gasperini reagisce al meglio e vince ad Ibrox Stadium contro i Glasgow Rangers, rilanciandosi nella classifica di Europa League. A decidere sono i gol di Soulé e Pellegrini, segnati entrambi nel primo tempo. A nulla serve la reazione dei padroni di casa nella ripresa, con i giallorossi che concedono qualcosa ma restano sempre in controllo della partita.