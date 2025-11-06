FC Inter 1908
Europa League, la Roma si rilancia: 2-0 ad Ibrox contro i Rangers. Tutti i risultati di serata - immagine 1
Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, la Roma di Gian Piero Gasperini reagisce al meglio e vince ad Ibrox Stadium contro i Glasgow Rangers
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, la Roma di Gian Piero Gasperini reagisce al meglio e vince ad Ibrox Stadium contro i Glasgow Rangers, rilanciandosi nella classifica di Europa League. A decidere sono i gol di Soulé e Pellegrini, segnati entrambi nel primo tempo. A nulla serve la reazione dei padroni di casa nella ripresa, con i giallorossi che concedono qualcosa ma restano sempre in controllo della partita.

Europa League, la Roma si rilancia: 2-0 ad Ibrox contro i Rangers. Tutti i risultati di serata- immagine 2
Getty

Solo un pareggio, invece, per l'altra italiana impegnata in serata, il Bologna, che al Dall'Ara non va oltre lo 0-0 contro il Brann. Ecco tutti i risultati di Europa League:

Europa League, la Roma si rilancia: 2-0 ad Ibrox contro i Rangers. Tutti i risultati di serata- immagine 3
Getty

Basilea-Steaua Bucarest 3-1

Dinamo Zagabria-Celta Vigo 0-3

Malmoe-Panathinaikos 0-1

Midtjylland-Celtic 3-1

Nizza-Friburgo 1-3

Salisburgo-Eagles 2-0

Stella Rossa- Lille 1-0

Sturm Graz-Nottingham Forest 0-0

Utrecht-Porto 1-1

Aston Villa-Maccabi Tel Aviv 2-0

Betis-Lione 2-0

Bologna-Brann 0-0

Braga-Genk 3-4

Ferencvaros-Ludogorets 3-1

PAOK-Young Boys 4-0

Viktoria Plzen-Fenerbahce 0-0

Rangers-Roma 0-2

Stoccarda-Feyenoord 2-0

