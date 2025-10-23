Dopo quella con l'Inter in campionato arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Roma di Gasperini, questa volta in Europa League, ma ancora all'Olimpico, contro il Viktoria Plzen. Due a uno il risultato finale per la squadra ceca che è andata in vantaggio al ventesimo con Prince Adu che supera Svilar dopo aver saltato Ziolkowski.
coppe
Europa League, dopo l’Inter altra sconfitta per la Roma. Gli altri risultati
Tre minuti dopo il raddoppio con il tiro dalla distanza di Souaré. Il tecnico giallorosso decide di cambiare subito dopo i gol incassati: entrano El Shaarawy e Rensch. La squadra giallorossa ha diverse occasioni che non si concretizzano. Sul due a zero si va negli spogliatoi.
Al 51esimo su cross di Wesley il colpo di testa di Dybala viene fermato da Jemelka, ma con un tocco di mano. Il VAR richiama l'arbitro che assegna il rigore: lo segna proprio l'argentino, è la rete dell'1-2. All'86esimo un sinistro di Bailey dal limite sfiora il palo e va fuori. Al 96esimo il gol di Pisilli viene annullato per fuorigioco. Finisce 1-2 con i giallorossi che cadono ancora in Coppa dopo la sconfitta col Lilla. La Roma resta a tre punti in classifica grazie ai tre punti fatti col Nizza.
Questi gli altri risultati delle partite giocate questa sera a partire dalle 21:
Celta Vigo-Nizza: 2-1;
Lilla-Paok: 4-4;
Malmoe-Dinamo Zagabria: 1-1;
Feyenoord-Panathinaikos: 3-1;
Young Boys-Ludogorest: 3-2;
Friburgo-Ultrecht: 2-0;
Celtic-Sturm: 2-1;
Tel Aviv-Midtjylland: 0-3;
Nottingham F - Porto: 2-0;
© RIPRODUZIONE RISERVATA