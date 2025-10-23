FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe europa league Europa League, dopo l’Inter altra sconfitta per la Roma. Gli altri risultati

coppe

Europa League, dopo l’Inter altra sconfitta per la Roma. Gli altri risultati

Europa League, dopo l’Inter altra sconfitta per la Roma. Gli altri risultati - immagine 1
Due gol in tre minuti e la formazione ceca è riuscita a superare i giallorossi all'Olimpico. Non è bastato per la rimonta il rigore segnato da Dybala
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dopo quella con l'Inter in campionato arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Roma di Gasperini, questa volta in Europa League, ma ancora all'Olimpico, contro il Viktoria Plzen. Due a uno il risultato finale per la squadra ceca che è andata in vantaggio al ventesimo con Prince Adu che supera Svilar dopo aver saltato Ziolkowski.

Tre minuti dopo il raddoppio con il tiro dalla distanza di Souaré. Il tecnico giallorosso decide di cambiare subito dopo i gol incassati: entrano El Shaarawy e Rensch. La squadra giallorossa ha diverse occasioni che non si concretizzano. Sul due a zero si va negli spogliatoi.

Europa League, dopo l’Inter altra sconfitta per la Roma. Gli altri risultati- immagine 2
Getty Images

Al 51esimo su cross di Wesley il colpo di testa di Dybala viene fermato da Jemelka, ma con un tocco di mano. Il VAR richiama l'arbitro che assegna il rigore: lo segna proprio l'argentino, è la rete dell'1-2. All'86esimo un sinistro di Bailey dal limite sfiora il palo e va fuori. Al 96esimo il gol di Pisilli viene annullato per fuorigioco. Finisce 1-2 con i giallorossi che cadono ancora in Coppa dopo la sconfitta col Lilla. La Roma resta a tre punti in classifica grazie ai tre punti fatti col Nizza.

Questi gli altri risultati delle partite giocate questa sera a partire dalle 21:

Celta Vigo-Nizza: 2-1;

Lilla-Paok: 4-4;

Malmoe-Dinamo Zagabria: 1-1;

Feyenoord-Panathinaikos: 3-1;

Young Boys-Ludogorest: 3-2;

Friburgo-Ultrecht: 2-0;

Celtic-Sturm: 2-1;

Tel Aviv-Midtjylland: 0-3;

Nottingham F - Porto: 2-0;

Leggi anche
Il Tottenham vince l’Europa League per la terza volta. Le altre due volte? L’Inter trema
Il Tottenham batte lo United e conquista l’Europa League: ad agosto Supercoppa con PSG o Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA