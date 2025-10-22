L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa è tornato sulla partita di campionato persa contro l'Inter

L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Viktoria Plzen è tornato sulla partita di campionato persa contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

"La gara con l'Inter ci dà fiducia: abbiamo tirato 10 volte in area, è un bel segnale. Dobbiamo migliorare la qualità dei tiri, ma abbiamo gente forte. Di testa abbiamo Hermoso, Ndicka, Dovbyk, Cristante: le abbiamo avute le chance".

Spera di tornare nella comfort-zone a Roma? — "Ci sto tornando, i principi sono gli stessi: devo rispettare le qualità dei giocatori. Non trovo differenze con il modo di giocare e allenare qui a Roma: sono contento della partita fatta con l'Inter. Sappiamo benissimo che dobbiamo essere più concreti, ma con un altro risultato avremmo dedotto altre indicazioni. Lavoro sui miei giocatori".

L'esperimento di Dybala falso nove? — "La partita è stata condizionata dal gol: volevamo giocare col tridente leggero, qualitativo, come in parte fatto a Firenze. Sono soddisfatto di quanto visto. Andava bene così, ma il gol preso a inizio gara ci ha dato problemi. Nella ripresa, la gara è cambiata: le partite si vedono nei 90 minuti, possono sempre variare".

Lo stato di evoluzione della sua squadra? — "C'è sempre qualcosa da migliorare, come il gol preso in cui siamo stati incerti. La Roma ha fatto una buona gara, soprattutto in difesa contro avversari forti: abbiamo fatto un passo in avanti. Quando vinciamo col Verona, giusto parlare di fortuna, ma non credo si possa dire il contrario contro l'Inter: ci ha dato qualche indicazione".

