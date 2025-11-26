Gara incredibile all'U-Power Stadium di Monza dove l'Inter Under23 saluta la Coppa Italia di Serie C. Succede tutto nei minuti finali. Ospiti in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad una leggerezza di Kamate. I ragazzi di Vecchi non si perdono d'animo e con metodo arrivano al pareggio con Lavelli e poi la ribaltano con Zuberek entrato nella ripresa. Fatali gli ultimi minuti per i nerazzurri con Stante che commette una leggerezza al 90° che consente agli ospiti di pareggiare su calcio di rigore e nei minuti di recupero arriva la rete della vittoria di Auriletto che raccoglie in area uno spiovente e inchioda Melgrati. Nerazzurri fuori dalla Coppa Italia, il Renate affronterà il Ravenna nei quarti di finale.