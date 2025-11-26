Gara incredibile all'U-Power Stadium di Monza dove l'Inter Under23 saluta la Coppa Italia di Serie C. Succede tutto nei minuti finali. Ospiti in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad una leggerezza di Kamate. I ragazzi di Vecchi non si perdono d'animo e con metodo arrivano al pareggio con Lavelli e poi la ribaltano con Zuberek entrato nella ripresa. Fatali gli ultimi minuti per i nerazzurri con Stante che commette una leggerezza al 90° che consente agli ospiti di pareggiare su calcio di rigore e nei minuti di recupero arriva la rete della vittoria di Auriletto che raccoglie in area uno spiovente e inchioda Melgrati. Nerazzurri fuori dalla Coppa Italia, il Renate affronterà il Ravenna nei quarti di finale.
Coppa Italia Serie C, Inter U23-Renate 2-3: gara buttata via, rimonta e contro-rimonta al 93′
Triplice fischio
Termina il match, l'Inter perde 3 a 2 nei minuti di recupero ed esce dalla Coppa Italia di Serie C
Cartellino giallo
Ammoniti Mastromonaco e Zuberek
Gol Renate
Incredibile Renate in vantaggio. Auriletto di sinistro da fuori area trova la traiettoria vincente e supera Melgrati
Extratime
Ci saranno 5 minuti di recupero
Gol Renate
Dal dischetto Rossi, Melgrati intuisce ma il pallone finisce in rete
Calcio di rigore per il Renate
Leggerezza in area di Stante che stende Del Carro in area. Rigore ineccepibile
Sostituzione Inter
denro Re Cecconi fuori Kamate
ancora pericolosa l'Inter con Agbonifo che prova la giocata personale in area e per un pelo non trova l'incrocio
Gol dell'Inter!
Zuberek! Sorpasso Inter! Incursione imperiosa e palla che passa tra palo e portiere da posizione impossibile!
Occasione per Berenbruch che conclude al volo su traversone di Zanchetta. Buona opportunità che però sfuma
Sostituzione Inter
dentro Agbonifo fuori Lavelli
Chance per Zuberek che si mette in proprio. Percussione e diagonale che viene fermato in due tempi da Bartoccioni
Sostituzione Inter
dentro Zuberek fuori Spinaccè
Sostituzione Renate
Dentro Mastromonaco e Riviera fuori Giraldo e Ori
Cartellino giallo
Ammonito David
Sostituzione Renate
Fuori Vassallo e Spalluto dentro Del Carro e De Leo
Tentativo acrobatico di Cinquegrno in rovesciata improbabile su corner. Conclusione alta
Pericolosa l'Inter con David che raccoglie l'invito di Zanchetta e prova la conclusione di prima intenzione, palla che sfiora il palo
Diagonale di Spinaccè, sinistro da dentro l'area di rigore, diagonale che termina al lato
Ci prova Giraldo dalla sinistra, palla dentro, deviazione e primo corner per il Renate nella ripresa
Inizio secondo tempo
Squadre schierate in campo, al via la ripresa. Partiti!
Sostituzione Inter
dentro Berenbruch e Bovo per Topalovic e Kaczmarski
Squadre in campo per la ripresa, non ci sono cambi per Stefano Vecchi cambia due giocatori
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 1 a 1
Extratime
Ci sarà 1 minuto di recupero
Intervento straordinario di Melgrati su conclusione di Spalluto. Corner per il Renate
Servito Anelli in area da Spalluto, buona chiusura di David che poi alimenta la manovra offensiva
Gol dell'Inter!
Pareggiano i conti i nerazzurri con Lavelli! Grande giocata dell'attaccante nerazurro che controlla in area, e di destro spara il pallone sotto il sette!
Ci prova il Renate, Ghezzi entra in area poi scarica al centro invece di concludere. Nessun compagno in agguato, pallone che sfila via
Buona palla per Spinaccè che si mette in proprio, conclusione dal limite da posizione defilata, respinge Bartoccioni
alza i giri la squadra di Vecchi che ora prova a chiudere il Renate nella propria metà campo. Dalla lunga distanza ci prova Topalovic, conclusione alta
Pericoloso il Renate, incursione di Ghezzi in area, finta su David e conclusione in diagonale neutralizzata da Melgrati
Tentativo di Maye dalla distanza, conclusione che sfila al lato
Calcio di punizione Inter. Topalovic pesca Zanchetta, sponda di testa in area, allontana Ziu. Rimessa laterale Inter che rimane in zona d'attacco
Annullato il raddoppio di Anelli che mette il pallone in rete dopo un velo di Spalluto. La posizione dell'attaccante è irregolare. Calcio di punizione per l'Inter
Gol del Renate
Anelli ben posizionato in area raccoglie un pallone vagante dopo una respinta di Melgrati e l'errore in uscita di Kamate. Girata dal limite dell'area piccola e palla in rete
occasione Renate
Fase inizia di studio tra le due squadre con il Renate che ora prova a sfruttare un calcio di punizione dalla trequarti. Sul pallone Ghezzi, Giraldo mette al centro, occasione per Ziu che gira a rete da distanza ravvicinata ma spedisce fuori
Calcio d'inizio
Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!
Tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza per la sfida tra Inter U23 e Renate. Squadre nel ventre dell'impianto sportivo pronte a scendere in campo.
Ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C: l'Inter U23, reduce dal successo di misura ottenuto sul campo del Trento in campionato, affronta il Renate. Stefano Vecchi schiera il 3-5-2 con Topalovic che si riprende la maglia da titolare . In caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i calci di rigore, la vincente affronterà il Ravenna nel turno successivo. Calcio di inizio alle ore 15.
Le formazioni ufficiali:
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 6 Maye; 10 Kamate, 37 Kaczmarski, 4 Zanchetta, 9 Topalovic, 25 David; 90 Lavelli, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 8 Fiordilino, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 19 Prestia, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 35 Zuberek, 44 Berenbruch, 99 Della Mora. Allenatore: Stefano Vecchi.
RENATE (3-5-2): 12 Bartoccioni; 15 Ori, 5 Auriletto, 19 Ziu; 32 Ghezzi, 14 Calì, 6 G. Rossi, 25 Vassallo, 71 Ruiz Giraldo; 92 Anelli 13 Spalluto. A disposizione: 22 Nobile, 33 A. Rossi, 10 Kolaj, 11 Del Carro, 17 Bonetti, 21 Riviera, 23 Di Nolfo, 24 Spedalieri, 28 Meloni, 72 Mastromonaco, 77 De Leo. Allenatore: Luciano Foschi Arbitro: Kovacevic Assistenti: Taverna-Cufari Quarto ufficiale: Bozzetto
