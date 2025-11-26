partite

Coppa Italia Serie C, Inter U23-Renate 2-3: gara buttata via, rimonta e contro-rimonta al 93′

Coppa Italia Serie C, Inter U23-Renate 2-3: gara buttata via, rimonta e contro-rimonta al 93′ - immagine 1
Ottavi di finale per i nerazzurri di Vecchi, che sfidano la formazione brianzola: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Fabio Alampi Redattore 

Gara incredibile all'U-Power Stadium di Monza dove l'Inter Under23 saluta la Coppa Italia di Serie C. Succede tutto nei minuti finali. Ospiti in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad una leggerezza di Kamate. I ragazzi di Vecchi non si perdono d'animo e con metodo arrivano al pareggio con Lavelli e poi la ribaltano con Zuberek entrato nella ripresa. Fatali gli ultimi minuti per i nerazzurri con Stante che commette una leggerezza al 90° che consente agli ospiti di pareggiare su calcio di rigore e nei minuti di recupero arriva la rete della vittoria di Auriletto che raccoglie in area uno spiovente e inchioda Melgrati. Nerazzurri fuori dalla Coppa Italia, il Renate affronterà il Ravenna nei quarti di finale.

26-11-25 - 15:00
Inter U23
2-3
Renate
16.56
fine-match

Triplice fischio

Termina il match, l'Inter perde 3 a 2 nei minuti di recupero ed esce dalla Coppa Italia di Serie C

95°
cambio

Cartellino giallo

Ammoniti Mastromonaco e Zuberek

92°
goal

Gol Renate

Incredibile Renate in vantaggio. Auriletto di sinistro da fuori area trova la traiettoria vincente e supera Melgrati

90°

Extratime

Ci saranno 5 minuti di recupero

90°
goal

Gol Renate

Dal dischetto Rossi, Melgrati intuisce ma il pallone finisce in rete

89°

Calcio di rigore per il Renate

Leggerezza in area di Stante che stende Del Carro in area. Rigore ineccepibile

84°
cambio

Sostituzione Inter

denro Re Cecconi fuori Kamate

83°

ancora pericolosa l'Inter con Agbonifo che prova la giocata personale in area e per un pelo non trova l'incrocio 

79°
goal

Gol dell'Inter!

Zuberek! Sorpasso Inter! Incursione imperiosa e palla che passa tra palo e portiere da posizione impossibile!

77°
occasione

Occasione per Berenbruch che conclude al volo su traversone di Zanchetta. Buona opportunità che però sfuma

76°
cambio

Sostituzione Inter

dentro Agbonifo fuori Lavelli

74°

Chance per Zuberek che si mette in proprio. Percussione e diagonale che viene fermato in due tempi da Bartoccioni

68°
cambio

Sostituzione Inter

dentro Zuberek fuori Spinaccè

66°
cambio

Sostituzione Renate

Dentro Mastromonaco e Riviera fuori Giraldo e Ori

65°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito David

61°
cambio

Sostituzione Renate

Fuori Vassallo e Spalluto dentro Del Carro e De Leo

60°

Tentativo acrobatico di Cinquegrno in rovesciata improbabile su corner. Conclusione alta

54°

Pericolosa l'Inter con David che raccoglie l'invito di Zanchetta e prova la conclusione di prima intenzione, palla che sfiora il palo

51°

Diagonale di Spinaccè, sinistro da dentro l'area di rigore, diagonale che termina al lato

49°

Ci prova Giraldo dalla sinistra, palla dentro, deviazione e primo corner per il Renate nella ripresa

16.04

Inizio secondo tempo

Squadre schierate in campo, al via la ripresa. Partiti!

16.04
cambio

Sostituzione Inter

dentro Berenbruch e Bovo per Topalovic e Kaczmarski

16.02

Squadre in campo per la ripresa, non ci sono cambi per Stefano Vecchi cambia due giocatori

15.48
fine-primo-tempo

Fine primo tempo

Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 1 a 1

45°

Extratime

Ci sarà 1 minuto di recupero

43°

Intervento straordinario di Melgrati su conclusione di Spalluto. Corner per il Renate

40°

Servito Anelli in area da Spalluto, buona chiusura di David che poi alimenta la manovra offensiva

36°
goal

Gol dell'Inter! 

Pareggiano i conti i nerazzurri con Lavelli! Grande giocata dell'attaccante nerazurro che controlla in area, e di destro spara il pallone sotto il sette!

32°

Ci prova il Renate, Ghezzi entra in area poi scarica al centro invece di concludere. Nessun compagno in agguato, pallone che sfila via

30°

Buona palla per Spinaccè che si mette in proprio, conclusione dal limite da posizione defilata, respinge Bartoccioni

26°

alza i giri la squadra di Vecchi che ora prova a chiudere il Renate nella propria metà campo. Dalla lunga distanza ci prova Topalovic, conclusione alta

21°

Pericoloso il Renate, incursione di Ghezzi in area, finta su David e conclusione in diagonale neutralizzata da Melgrati

19°

Tentativo di Maye dalla distanza, conclusione che sfila al lato

15°

Calcio di punizione Inter. Topalovic pesca Zanchetta, sponda di testa in area, allontana Ziu. Rimessa laterale Inter che rimane in zona d'attacco

11°

Annullato il raddoppio di Anelli che mette il pallone in rete dopo un velo di Spalluto. La posizione dell'attaccante è irregolare. Calcio di punizione per l'Inter

goal

Gol del Renate

Anelli ben posizionato in area raccoglie un pallone vagante dopo una respinta di Melgrati e l'errore in uscita di Kamate. Girata dal limite dell'area piccola e palla in rete

occasione

occasione Renate

Fase inizia di studio tra le due squadre con il Renate che ora prova a sfruttare un calcio di punizione dalla trequarti. Sul pallone Ghezzi, Giraldo mette al centro, occasione per Ziu che gira a rete da distanza ravvicinata ma spedisce fuori

15.01
inzio-match

Calcio d'inizio

Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!

14.54

Tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza per la sfida tra Inter U23 e Renate. Squadre nel ventre dell'impianto sportivo pronte a scendere in campo.

Ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C: l'Inter U23, reduce dal successo di misura ottenuto sul campo del Trento in campionato, affronta il Renate. Stefano Vecchi schiera il 3-5-2 con Topalovic che si riprende la maglia da titolare . In caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i calci di rigore, la vincente affronterà il Ravenna nel turno successivo. Calcio di inizio alle ore 15.

Coppa Italia Serie C, Inter U23-Renate 2-3: gara buttata via, rimonta e contro-rimonta al 93′ - immagine 2
Getty Images

Le formazioni ufficiali:

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 6 Maye; 10 Kamate, 37 Kaczmarski, 4 Zanchetta, 9 Topalovic, 25 David; 90 Lavelli, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 8 Fiordilino, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 19 Prestia, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 35 Zuberek, 44 Berenbruch, 99 Della Mora. Allenatore: Stefano Vecchi.

RENATE (3-5-2): 12 Bartoccioni; 15 Ori, 5 Auriletto, 19 Ziu; 32 Ghezzi, 14 Calì, 6 G. Rossi, 25 Vassallo, 71 Ruiz Giraldo; 92 Anelli 13 Spalluto. A disposizione: 22 Nobile, 33 A. Rossi, 10 Kolaj, 11 Del Carro, 17 Bonetti, 21 Riviera, 23 Di Nolfo, 24 Spedalieri, 28 Meloni, 72 Mastromonaco, 77 De Leo. Allenatore: Luciano Foschi Arbitro: Kovacevic Assistenti: Taverna-Cufari Quarto ufficiale: Bozzetto

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA