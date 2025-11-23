Torna al successo l'Inter U23, che vince di misura sul campo del Trento e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 25 punti. 0-1 il risultato finale, con i nerazzurri che si impongono grazie alla zampata di Spinaccè al 78'. Prestazione di grande carattere da parte dei ragazzi di Vecchi, che resistono al cospetto di una formazione che non perdeva da ben 9 giornate. Sugli scudi Melgrati, grande protagonista con almeno tre parate decisive.
Serie C, Trento-Inter U23 0-1 risultato finale: decisiva la zampata di Spinaccè
Trento-Inter U23 0-1
Reti: 78' Spinaccè (I)
TRENTO (4-3-3): 22 Tommasi; 29 Fiamozzi, 4 Trainotti (C), 28 Corradi, 27 Triacca (88' 3 Meconi); 23 Aucelli (88' 38 Corallo), 5 Sangalli (79' 14 Fossati), 10 Giannotti (88' 20 Benedetti); 24 Dalmonte, 11 Pellegrini, 7 Capone (79' 71 Chinetti). A disposizione: 1 Barlocco, 12 Rubboli, 8 Cappelletti. Allenatore: Luca Tabbiani
INTER U23 (3-4-3): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia (C), 6 Mayé; 46 Cinquegrano (72' 44 Berenbruch), 37 Kaczmarski (81' 4 Zanchetta), 8 Fiordilino, 10 Kamate (89' 24 Re Cecconi), 25 David; 11 Agbonifo (72' 34 Iddrissou), 90 Lavelli (46' 7 Spinaccè). A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 9 Topalovic, 14 Bovo, 21 Zouin, 35 Zuberek, 38 Ballo. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Fabrizio Ramondino (sez. Palermo)
Assistenti: Decorato - Mandarino
Quarto ufficiale: Lovison
Operatore FVS: Tomasi
Ammoniti: Cinquegrano (I), Stante (I), Sangalli (T).
Non c'è più tempo! Finisce qui Trento-Inter U23.
Concessi 4 minuti di recupero.
Cambio per l'Inter: entra Re Cecconi per Kamate.
Triplo cambio per il Trento: entrano Meconi, Corallo e Benedetti per Triacca, Giannotti e Aucelli.
Doppio cambio per il Trento: dentro Fosssati e Chinetti per Sangalli e Capone.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! SPINACCEEEEEEEEEEEE'!! Calcio d'angolo dalla sinistra, prestia sale in cielo e colpisce di testa, Tommasi salva sulla linea ma non può nulla sul tap in da due passi di Spinaccè!
Trento pericoloso: Dalmonte rientra sul sinistro e calcia, altra parata di Melgrati.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Berenbruch e Iddrissou, escono Cinquegrano e Agbonifo.
Ammonito Sangalli, trattenuta su Kamate.
Ripartenza dell'Inter con Agbonifo, ma il suo tiro viene ribattuto.
Altra occasione per il Trento: crossa dalla sinistra di Capone, Prestia interviene e rischia l'autogol, provvidenziale il riflesso di Melgrati.
Ancora Trento: Dalmonte si libera per il tiro e calcia dal limite, Melgrati blocca a terra.
Ammonito anche Stante.
Primo ammonito del match: cartellino giallo per Cinquegrano.
Trento subito pericoloso: retropassaggio di testa rischiosissimo di David, Melgrati è reattivo e chiude lo specchio della porta ad Aucelli.
Subito un cambio per l'Inter: c'è Spinaccè per Lavelli.
Comincia il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo.
Trento vicino al gol con Capone, il suo tiro dalla distanza termina non lontano dall'incrocio dei pali.
Brivido per la difesa dell'Inter: Maye buca l'intervento, il Trento non ne approfitta.
Attacca l'Inter: sinistro dalla distanza di Kamate, palla che sfiora la traversa.
Ancora Trento: altro cross dalla destra di Dalmonte, Capone sfiora soltanto con la testa.
Ribaltamento di fronte, Agbonifo allarga sulla destra per Cinquegrano che crossa, David viene anticipato sul secondo palo: angolo per l'Inter.
Occasione per il Trento: destro dalla distanza di Sangalli, palla non lontana dalla traversa.
Risposta del Trento: cross dalla destra di Dalmonte, respinge Stante.
Primo squillo Inter: lancio in profondità per Agbonifo, che anticipa Trainotti e calcia in diagonale, risponde Tommasi.
Fischio dell'arbitro, si comincia! primo pallone gestito dal Trento.
Squadre di nuovo in campo: Trento in maglia gialloblu, Inter in divisa bianca.
Riscaldamento terminato, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Le squadre fanno il loro ingresso in campo: comincia il riscaldamento.
Quattordicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla sconfitta contro il Vicenza capolista, torna in campo dopo la sosta per le Nazionali affrontando il Trento, formazione che non perde da ben 9 partite. Stefano Vecchi ripropone il 3-5-2 con la novità Agbonifo in avanti con Lavelli. A sinistra c'è David al posto di Cocchi (che si è allenato con la Prima Squadra), tornano tra i convocati Re Cecconi, Bovo e Zuberek, con loro in panchina anche Zouin e Ballo dalla Primavera. Calcio di inizio alle ore 12:30.
