Torna al successo l'Inter U23, che vince di misura sul campo del Trento e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 25 punti. 0-1 il risultato finale, con i nerazzurri che si impongono grazie alla zampata di Spinaccè al 78'. Prestazione di grande carattere da parte dei ragazzi di Vecchi, che resistono al cospetto di una formazione che non perdeva da ben 9 giornate. Sugli scudi Melgrati, grande protagonista con almeno tre parate decisive.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: comincia il riscaldamento.

Primo squillo Inter: lancio in profondità per Agbonifo, che anticipa Trainotti e calcia in diagonale, risponde Tommasi.

Trento subito pericoloso: retropassaggio di testa rischiosissimo di David, Melgrati è reattivo e chiude lo specchio della porta ad Aucelli.

Ancora Trento: Dalmonte si libera per il tiro e calcia dal limite, Melgrati blocca a terra.

Altra occasione per il Trento: crossa dalla sinistra di Capone, Prestia interviene e rischia l'autogol, provvidenziale il riflesso di Melgrati.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Berenbruch e Iddrissou, escono Cinquegrano e Agbonifo.

Trento pericoloso: Dalmonte rientra sul sinistro e calcia, altra parata di Melgrati.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! SPINACCEEEEEEEEEEEE'!! Calcio d'angolo dalla sinistra, prestia sale in cielo e colpisce di testa, Tommasi salva sulla linea ma non può nulla sul tap in da due passi di Spinaccè!

Doppio cambio per il Trento: dentro Fosssati e Chinetti per Sangalli e Capone.

Triplo cambio per il Trento: entrano Meconi, Corallo e Benedetti per Triacca, Giannotti e Aucelli.

Quattordicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla sconfitta contro il Vicenza capolista, torna in campo dopo la sosta per le Nazionali affrontando il Trento, formazione che non perde da ben 9 partite. Stefano Vecchi ripropone il 3-5-2 con la novità Agbonifo in avanti con Lavelli. A sinistra c'è David al posto di Cocchi (che si è allenato con la Prima Squadra), tornano tra i convocati Re Cecconi, Bovo e Zuberek, con loro in panchina anche Zouin e Ballo dalla Primavera. Calcio di inizio alle ore 12:30.