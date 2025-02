Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Inter Primavera in Coppa Italia: i ragazzi di Zanchetta perdono il derby contro il Milan al termine di una partita decisa dai calci di rigore. 2-2 il risultato al termine dei tempi regolamentari, con i rossoneri che passano in vantaggio alla mezz'ora grazie a un fortunato autogol. I nerazzurri reagiscono e allo scadere del primo tempo trovano il pareggio con Mosconi, che sfrutta alla perfezione l'assist di Aidoo.

Nella ripresa l'Inter completa la rimonta e ribalta il punteggio grazie a Berenbruch, pescato sul secondo palo da un profondo traversone di Cocchi. Il Milan non si arrende e si riporta in partita con un gol bellissimo di Liberali, che poco dopo ha la grande occasione per riportare i suoi in vantaggio ma spreca un calcio di rigore. Si va quindi alla lotteria dagli undici metri: rossoneri perfetti, per i nerazzurri sbagliano Lavelli e Pinotti.