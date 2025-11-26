Ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C: l'Inter U23, reduce dal successo di misura ottenuto sul campo del Trento in campionato, affronta il Renate. Stefano Vecchi schiera il 3-5-2 con Topalovic che si riprende la maglia da titolare . In caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i calci di rigore, la vincente affronterà il Ravenna nel turno successivo. Calcio di inizio alle ore 15.
C. Italia Serie C, Inter U23-Renate 0-0: c'è Topalovic, Lavelli-Spinaccè in attacco
Le formazioni ufficiali:
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 6 Maye; 10 Kamate, 37 Kaczmarski, 4 Zanchetta, 9 Topalovic, 25 David; 90 Lavelli, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 8 Fiordilino, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 19 Prestia, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 35 Zuberek, 44 Berenbruch, 99 Della Mora. Allenatore: Stefano Vecchi.
RENATE (3-5-2): 12 Bartoccioni; 15 Ori, 5 Auriletto, 19 Ziu; 32 Ghezzi, 14 Calì, 6 G. Rossi, 25 Vassallo, 71 Ruiz Giraldo; 92 Anelli 13 Spalluto. A disposizione: 22 Nobile, 33 A. Rossi, 10 Kolaj, 11 Del Carro, 17 Bonetti, 21 Riviera, 23 Di Nolfo, 24 Spedalieri, 28 Meloni, 72 Mastromonaco, 77 De Leo. Allenatore: Luciano Foschi Arbitro: Kovacevic Assistenti: Taverna-Cufari Quarto ufficiale: Bozzetto
