Bologna-Inter Primavera, pagelle: “Air” Casadei è tornato, Carboni imprendibile

Le pagelle di Fcinter1908 su Bologna-Inter, terza giornata del campionato Primavera: successo e primato per i nerazzurri

Successo convincente per l'Inter di Chivu, che vince 1-3 sul campo del Bologna e conquista il primo posto in classifica, agganciando la Roma a quota 7 punti.

Rovida 6,5 Rischia solamente quando si avventura in un dribbling di troppo su Raimondo, per il resto giornata di tranquillità. Sfiora il rigore di Cossalter, ma non basta.