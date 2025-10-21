L'Inter Under 23 scende in campo oggi alle 16.30 contro il Renate nel recupero della nona giornata di Serie C.
LIVE / Serie C, Inter Under 23-Renate 1-1: inizia il secondo tempo
I nerazzurri di Stefano Vecchi cercano la sesta vittoria nelle ultime sette partite giocate che varrebbe l'aggancio a Brescia e Lecco in seconda posizione a 21 punti.
Il Renate, invece, è reduce dal successo contro le Dolomiti Bellunesi ed è in settima posizione a 12 punti.
Inizia il secondo tempo: due cambi per il Renate, dentro Esposito e Kolaj
Finisce il primo tempo: Inter Under 23-Renate 1-1. Ottima Inter per 40', Kamate in avvio regala il vantaggio ai nerazzurri. Nel finale arriva il pareggio di Calì, complice anche una disattenzione della difesa interista
Pareggio del Renate! Delcarro mette un pallone in mezzo, Melgrati non ci arriva, sul secondo palo arriva Calì tutto solo che segna il gol del pareggio!
Schema su corner per il Renate che libera Gardoni tutto solo: il difensore tira al volo, palla che finisce alta
Altra occasione per l'Inter: Topalovic lancia in porta Alexiou, si salva in qualche modo la difesa del Renate
Ancora Kamate! Azione travolgente di Kamate che parte dalla sinistra, ne mette a sedere due e calcia, palla fuori di poco!
Bello scambio Fiordilino-La Gumina-Fiordilino, l'ex Triestina ci prova di piatto a giro dal limite, palla alta
Brutta palla persa da David, Ghezzi però crossa male, Melgrati la fa sua
Ci prova ancora Kamate col mancino, tiro troppo centrale questa volta: parata facile di Nobile
Check completato, l'arbitro fa riprendere con un calcio d'angolo
Chiamata dell'FVS per un contatto in area Renate tra Auriletto e La Gumina
Attacca ancora l'Inter Under 23 che non si accontenta del vantaggio
Attento Cinquegrano che stoppa sul nascere l'azione del Renate. Inter finora in controllo
1-0 INTERRR!! Gol bellissimo di Kamate! Bordata da fuori area del classe 2004 che trova una deviazione e finisce in rete!
Inizia la partita, calcio d'inizio del Renate
Ecco le formazioni ufficiali del match:
INTER U23 (3-5-1-1): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 25 David; 10 Kamate; 20 La Gumina. A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 2 Avitabile, 3 Cocchi, 6 Maye, 11 Agbonifo, 23 Zarate, 30 Mosconi, 44 Berenbruch, 90 Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.
RENATE (3-4-2-1): 22Nobile; 24 Spedalieri, 5 Auriletto, 3 Gardoni; 32 Ghezzi, 11 Delcarro, 25 Vassallo, 21 Riviera; 92 Anelli, 14 Calì; 13 Spalluto. A disposizione: 12 Bartoccioni, 6 Rossi, 8 Esposito, 9 Karlsson, 10 Kolaj, 15 Ori, 17 Bonetti, 19 Ziu, 28 Meloni, 45 Nene, 71 Ruiz Giraldo, 72 Mastromonaco. Allenatore: Luciano Foschi
Arbitro: Terribile
Assistenti: Giordano; Rinaldi
Quarto ufficiale: Pizzi
Operatore FVS: Martone
Mancano cinque minuti all'inizio del match, squadre tra poco in campo
Alle 16.30 il calcio d'inizio di Inter Under 23-Renate
