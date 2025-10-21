partite

LIVE / Serie C, Inter Under 23-Renate 1-1: inizia il secondo tempo

LIVE / Serie C, Inter Under 23-Renate 1-1: inizia il secondo tempo - immagine 1
Recupero della nona giornata di Serie C per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi che sfida il Renate
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter Under 23 scende in campo oggi alle 16.30 contro il Renate nel recupero della nona giornata di Serie C.

I nerazzurri di Stefano Vecchi cercano la sesta vittoria nelle ultime sette partite giocate che varrebbe l'aggancio a Brescia e Lecco in seconda posizione a 21 punti.

Il Renate, invece, è reduce dal successo contro le Dolomiti Bellunesi ed è in settima posizione a 12 punti.

21-10-25 - 16:30
Inter U23
1-1
Renate
46'
inzio-secondo-tempo

Inizia il secondo tempo: due cambi per il Renate, dentro Esposito e Kolaj

fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo: Inter Under 23-Renate 1-1. Ottima Inter per 40', Kamate in avvio regala il vantaggio ai nerazzurri. Nel finale arriva il pareggio di Calì, complice anche una disattenzione della difesa interista

44'
goal

Pareggio del Renate! Delcarro mette un pallone in mezzo, Melgrati non ci arriva, sul secondo palo arriva Calì tutto solo che segna il gol del pareggio!

41'

Schema su corner per il Renate che libera Gardoni tutto solo: il difensore tira al volo, palla che finisce alta

36'
occasione

Altra occasione per l'Inter: Topalovic lancia in porta Alexiou, si salva in qualche modo la difesa del Renate

31'
occasione

Ancora Kamate! Azione travolgente di Kamate che parte dalla sinistra, ne mette a sedere due e calcia, palla fuori di poco!

30'
occasione

Bello scambio Fiordilino-La Gumina-Fiordilino, l'ex Triestina ci prova di piatto a giro dal limite, palla alta

25'

Brutta palla persa da David, Ghezzi però crossa male, Melgrati la fa sua

23'

Ci prova ancora Kamate col mancino, tiro troppo centrale questa volta: parata facile di Nobile

19'

Check completato, l'arbitro fa riprendere con un calcio d'angolo

18'

Chiamata dell'FVS per un contatto in area Renate tra Auriletto e La Gumina

15'

Attacca ancora l'Inter Under 23 che non si accontenta del vantaggio

10'

Attento Cinquegrano che stoppa sul nascere l'azione del Renate. Inter finora in controllo

5'
goal

1-0 INTERRR!! Gol bellissimo di Kamate! Bordata da fuori area del classe 2004 che trova una deviazione e finisce in rete!

1'
inzio-match

Inizia la partita, calcio d'inizio del Renate

Ecco le formazioni ufficiali del match:

INTER U23 (3-5-1-1): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 25 David; 10 Kamate; 20 La Gumina. A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 2 Avitabile, 3 Cocchi, 6 Maye, 11 Agbonifo, 23 Zarate, 30 Mosconi, 44 Berenbruch, 90 Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

RENATE (3-4-2-1): 22Nobile; 24 Spedalieri, 5 Auriletto, 3 Gardoni; 32 Ghezzi, 11 Delcarro, 25 Vassallo, 21 Riviera; 92 Anelli, 14 Calì; 13 Spalluto. A disposizione: 12 Bartoccioni, 6 Rossi, 8 Esposito, 9 Karlsson, 10 Kolaj, 15 Ori, 17 Bonetti, 19 Ziu, 28 Meloni, 45 Nene, 71 Ruiz Giraldo, 72 Mastromonaco. Allenatore: Luciano Foschi

Arbitro: Terribile

Assistenti: Giordano; Rinaldi

Quarto ufficiale: Pizzi

Operatore FVS: Martone

16.25

Mancano cinque minuti all'inizio del match, squadre tra poco in campo

15.50

Alle 16.30 il calcio d'inizio di Inter Under 23-Renate

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA