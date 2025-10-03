Inter U23, arriva l’Ospitaletto: Vecchi a caccia della quinta vittoria di fila

I nerazzurri scenderanno in campo all'U-Power Stadium di Monza domenica 5 ottobre alle ore 20:30

Alessandro De Felice Redattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 23:02)

Una nuova serata nerazzurra si avvicina e l’U-Power Stadium di Monza è pronto ad accogliere l’Inter U23 per la sfida contro l’Ospitaletto, valida per l'ottava giornata del girone A di Serie C. Il fischio d'inizio è previsto per domenica 5 ottobre alle 20,30.

Una partita che rappresenta un altro tassello nel percorso di crescita della squadra e un’occasione speciale per condividere con i tifosi entusiasmo e passione.

I biglietti sono già disponibili: i tagliandi per gli under 16 sono in vendita a partire da 1 euro, quelli per gli under 25 a partire da 5 euro, mentre per il biglietto intero si parte da 10 euro.

IL CAMMINO DELL'INTER U23

Il percorso dei nerazzurri fin qui ha mostrato segnali incoraggianti e una crescita costante. L’esordio a Novara ha regalato un pareggio prezioso e l’impressione di una squadra subito competitiva, seguito dal 2-2 casalingo contro la Pro Patria. La trasferta di Lecco ha segnato il primo passo falso, con un ko di misura, ma è stata anche il punto di partenza per una reazione immediata: a Verona contro la Virtus è arrivato un successo di carattere per 2-1, che ha messo in evidenza compattezza e lucidità nei momenti decisivi.

Da lì la squadra di Vecchi ha trovato ritmo e continuità. A Crema, contro la Pergolettese, è maturato un convincente 2-0 che ha confermato solidità difensiva e qualità offensiva. Pochi giorni dopo, davanti al pubblico di casa, un’altra vittoria con identico punteggio ha piegato la Triestina, consolidando fiducia e consapevolezza. L’ultimo capitolo è stato scritto a Lumezzane, in una sfida intensa e combattuta, decisa dalla doppietta di Spinaccè che ha firmato il 2-1 finale. Una vittoria che ha significato il quarto successo consecutivo e che ha proiettato l’Inter U23 nelle zone alte della classifica, dove occupa in questo momento il terzo posto con 14 punti, a pari merito con Union Brescia e Alcione Milano.

La sfida contro l'Ospitaletto sarà dunque molto più di una semplice partita: rappresenta la possibilità di proseguire il cammino positivo e di vivere insieme ai tifosi un’altra tappa di questa avventura entusiasmante. L'U-Power Stadium di Monza è pronto ad accendersi.

(Fonte: Inter.it)