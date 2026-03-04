Ventottesima giornata di campionato per l'Inter di Carbone: la Primavera nerazzurra, reduce dal pareggio per 1-1 contro l'Atalanta e senza vittorie da quattro partite, affronta il Parma. Il tecnico interista ritrova Maye, schierato a sinistra in una linea difensiva completata da Della Mora a destra e dalla coppia contrale Bovio-Jakirovic. In attacco c'è Mosconi, con Zouin e Mancuso ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 16.
Primavera, Parma-Inter formazioni ufficiali: si rivede Maye, conferma per Jakirovic
Le formazioni ufficiali:
PARMA (4-2-3-1): 1 Astaldi; 2 Mena, 26 Conde (C), 17 Drobnic, 63 Marchesi; 8 Tigani, 25 Diop; 21 Balduzzi, 14 Plicco, 11 Cardinali; 9 Mikolajewski. A disposizione: 96 Mazzocchi, 4 Pajsar, 7 Nwajei, 23 Ozzano, 27 Varali, 28 Gemello, 40 Diallo, 77 Chimezie, 79 Avramescu, 80 Mengoni, 90 Semedo. Allenatore: Nicola Corrent.
INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Della Mora, 15 Bovio, 53 Jakirovic, 6 Maye; 16 Venturini, 4 Cerpelletti (C), 8 Zarate; 7 Zouin, 30 Mosconi, 29 Mancuso. A disposizione: 21 Farronato, 3 Marello, 18 Putsen, 19 El Mahboubi, 22 Ballo, 23 La Torre, 35 Breda, 38 Williamson, 46 Carrara, 51 Konteh, 54 Grisoni Fasana. Allenatore: Benito Carbone
Arbitro: Cerbasi.
Assistenti: Mastrosimone - Spagnolo.
