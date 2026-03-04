Ventottesima giornata di campionato per l'Inter di Carbone: la Primavera nerazzurra, reduce dal pareggio per 1-1 contro l'Atalanta e senza vittorie da quattro partite, affronta il Parma. Il tecnico interista ritrova Maye, schierato a sinistra in una linea difensiva completata da Della Mora a destra e dalla coppia contrale Bovio-Jakirovic. In attacco c'è Mosconi, con Zouin e Mancuso ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 16.