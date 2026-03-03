partite

LIVE Serie C, Cittadella-Inter U23 0-1: comincia il secondo tempo

Trentesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Cittadella-Inter U23 0-1

Rete: 10' Amerighi (I).

CITTADELLA (3-5-2): 23 Saro; 4 Angeli, 55 Redolfi, 36 Zilio (46' 17 Perretta); 19 D'Alessio, 16 Vita (C), 10 Casolari, 27 Stronati, 32 Ghezzi (46' 28 Rizza); 21 Rabbi, 99 Castelli. A disposizione: 1 Maniero, 5 Barberis, 7 Anastasia, 9 Diaw, 14 Crialese, 40 Gobbato, 44 Gatti, 77 Ihnatov, 90 Bunino. Allenatore: Manuel Iori

INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate (C), 14 Bovo, 37 Kaczmarski, 9 Topalovic, 77 Amerighi; 11 Agbonifo, 20 La Gumina. A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 7 Spinaccè, 8 Fiordilino, 16 Venturini, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 25 David, 34 Iddrissou, 39 Bovio, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Colaninno (sez. Nola)

Assistenti: Cozzuto - Cirillo

Quarto ufficiale: Migliorini

Operatore FVS: Pandolfo

Ammoniti: Casolari (C), Amerighi (I), Ghezzi (C).

03-03-26 - 20:30
Cittadella
0-1
Inter U23
46'
occasione

Inter subito a un passo dal gol: Topalovic si ritrova a tu per tu con Saro, ma non è freddo al momento del tiro e si fa murare.

46'
cambio

Doppio cambio per il Cittadella: dentro Perretta e Rizza, fuori Zilio e Ghezzi.

21:36
inzio-secondo-tempo

Comincia il secondo tempo.

21:19
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo.

Concessi 3 minuti di recupero.

44'

Ci prova dalla distanza Topalovic, palla sopra la traversa.

36'

Duro intervento di Kaczmarski su Casolari: proteste del Cittadella, l'arbitro non estrae cartellini.

31'

Ancora Cittadella: sinistro dalla distanza di Vita, palla a lato.

30'
occasione

Cittadella vicino al pareggio: percussione centrale di Vita, palla per Castelli che gira di prima con il mancino madando di poco sopra la traversa.

28'

Punizione dalla destra battuta da Topalovic, colpo di testa di Cinquegrano, para senza problemi Saro.

26'
ammonizione

Ammonito Ghezzi, che ferma fallosamente Kamate.

25'

Si fa vedere il Cittadella: punizione dalla sinistra di Ghezzi, colpo di testa di Stronati, palla sopra la traversa.

21'
ammonizione

Ammonito Amerighi, entrata in ritardo su Angeli.

17'

Prova a reagire il Cittadella, Cinquegrano chiude bene su Rabbi: calcio d'angolo per i padroni di casa.

13'
occasione

Inter a un passo dal raddoppio: Agbonifo lavora un bel pallone sulla sinistra e serve Topalovic, controllo e destro a giro che si spegne a pochi centimetri dal palo.

10'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! AMERIGHIIIIIIIIIIIIII!! Kamate riceve sulla destra, rientra sul mancino e crossa. Sul secondo palo spunta Amerighi che colpisce di prima, Saro si oppone ma non può nulla sulla successiva respinta!

7'
ammonizione

Casolari ferma la ripartenza di La Gumina: prima ammonizione del match.

5'
occasione

Inter subito in gol: splendido lancio di prima di Topalovic per La Gumina che incrocia con il mancino e insacca, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

20:30
inzio-match

Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.

20:27

Squadre in campo: Cittadella in divisa amaranto, Inter U23 in maglia bianca.

Trentesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal pareggio a reti bianche contro l'Alcione e senza vittorie da sei partite, cerca il riscatto sul difficile campo del Cittadella. Il tecnico Stefano Vecchi deve fare a meno di capitan Prestia: al suo posto in difesa c'è Stante, con Cinquegrano e Alexiou ai suoi lati. Conferma per Topalovic in mezzo al campo, con Kamate quinto a destra e Amerighi largo a sinistra. Davanti c'è la novità Agbonifo a supporto di La Gumina. Calcio di inizio alle 20:30.

