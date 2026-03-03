Cittadella-Inter U23 0-1
partite
LIVE Serie C, Cittadella-Inter U23 0-1: comincia il secondo tempo
Rete: 10' Amerighi (I).
CITTADELLA (3-5-2): 23 Saro; 4 Angeli, 55 Redolfi, 36 Zilio (46' 17 Perretta); 19 D'Alessio, 16 Vita (C), 10 Casolari, 27 Stronati, 32 Ghezzi (46' 28 Rizza); 21 Rabbi, 99 Castelli. A disposizione: 1 Maniero, 5 Barberis, 7 Anastasia, 9 Diaw, 14 Crialese, 40 Gobbato, 44 Gatti, 77 Ihnatov, 90 Bunino. Allenatore: Manuel Iori
INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate (C), 14 Bovo, 37 Kaczmarski, 9 Topalovic, 77 Amerighi; 11 Agbonifo, 20 La Gumina. A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 7 Spinaccè, 8 Fiordilino, 16 Venturini, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 25 David, 34 Iddrissou, 39 Bovio, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Colaninno (sez. Nola)
Assistenti: Cozzuto - Cirillo
Quarto ufficiale: Migliorini
Operatore FVS: Pandolfo
Ammoniti: Casolari (C), Amerighi (I), Ghezzi (C).
Inter subito a un passo dal gol: Topalovic si ritrova a tu per tu con Saro, ma non è freddo al momento del tiro e si fa murare.
Doppio cambio per il Cittadella: dentro Perretta e Rizza, fuori Zilio e Ghezzi.
Comincia il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo.
Concessi 3 minuti di recupero.
Ci prova dalla distanza Topalovic, palla sopra la traversa.
Duro intervento di Kaczmarski su Casolari: proteste del Cittadella, l'arbitro non estrae cartellini.
Ancora Cittadella: sinistro dalla distanza di Vita, palla a lato.
Cittadella vicino al pareggio: percussione centrale di Vita, palla per Castelli che gira di prima con il mancino madando di poco sopra la traversa.
Punizione dalla destra battuta da Topalovic, colpo di testa di Cinquegrano, para senza problemi Saro.
Ammonito Ghezzi, che ferma fallosamente Kamate.
Si fa vedere il Cittadella: punizione dalla sinistra di Ghezzi, colpo di testa di Stronati, palla sopra la traversa.
Ammonito Amerighi, entrata in ritardo su Angeli.
Prova a reagire il Cittadella, Cinquegrano chiude bene su Rabbi: calcio d'angolo per i padroni di casa.
Inter a un passo dal raddoppio: Agbonifo lavora un bel pallone sulla sinistra e serve Topalovic, controllo e destro a giro che si spegne a pochi centimetri dal palo.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! AMERIGHIIIIIIIIIIIIII!! Kamate riceve sulla destra, rientra sul mancino e crossa. Sul secondo palo spunta Amerighi che colpisce di prima, Saro si oppone ma non può nulla sulla successiva respinta!
Casolari ferma la ripartenza di La Gumina: prima ammonizione del match.
Inter subito in gol: splendido lancio di prima di Topalovic per La Gumina che incrocia con il mancino e insacca, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Cittadella in divisa amaranto, Inter U23 in maglia bianca.
Trentesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal pareggio a reti bianche contro l'Alcione e senza vittorie da sei partite, cerca il riscatto sul difficile campo del Cittadella. Il tecnico Stefano Vecchi deve fare a meno di capitan Prestia: al suo posto in difesa c'è Stante, con Cinquegrano e Alexiou ai suoi lati. Conferma per Topalovic in mezzo al campo, con Kamate quinto a destra e Amerighi largo a sinistra. Davanti c'è la novità Agbonifo a supporto di La Gumina. Calcio di inizio alle 20:30.
