GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! AMERIGHIIIIIIIIIIIIII!! Kamate riceve sulla destra, rientra sul mancino e crossa. Sul secondo palo spunta Amerighi che colpisce di prima, Saro si oppone ma non può nulla sulla successiva respinta!

Inter a un passo dal raddoppio: Agbonifo lavora un bel pallone sulla sinistra e serve Topalovic, controllo e destro a giro che si spegne a pochi centimetri dal palo.

Doppio cambio per il Cittadella: dentro Perretta e Rizza, fuori Zilio e Ghezzi.

Inter subito a un passo dal gol: Topalovic si ritrova a tu per tu con Saro, ma non è freddo al momento del tiro e si fa murare.

Trentesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal pareggio a reti bianche contro l'Alcione e senza vittorie da sei partite, cerca il riscatto sul difficile campo del Cittadella. Il tecnico Stefano Vecchi deve fare a meno di capitan Prestia: al suo posto in difesa c'è Stante, con Cinquegrano e Alexiou ai suoi lati. Conferma per Topalovic in mezzo al campo, con Kamate quinto a destra e Amerighi largo a sinistra. Davanti c'è la novità Agbonifo a supporto di La Gumina. Calcio di inizio alle 20:30.