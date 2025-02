Primavera, Bologna-Inter 0-3: Topalovic e Cocchi show, nerazzurri volano

Prosegue la marcia dei ragazzi di Zanchetta, che si impongono grazie alle reti di Topalovic, Lavelli e Cocchi

Fabio Alampi Redattore 22 febbraio 2025 (modifica il 22 febbraio 2025 | 15:18)

Non si ferma la marcia dell'Inter di Zanchetta: quarta vittoria consecutiva per la Primavera nerazzurra, che batte anche il Bologna e continua a mettere pressione a Roma e Fiorentina, entrambe in campo domani. 0-3 il risultato finale, con la formazione interista che prende il largo nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0.

A rompere l'equilibrio ci pensa Topalovic: il centrocampista sloveno, a segno anche settimana scorsa contro il Monza, si ripete con un gran destro dalla distanza che fulmina Pessina. Palla all'incrocio dei pali e applausi per l'ex Domzale, al nono centro stagionale. Pochi minuti più tardi lo stesso Topalovic finisce nuovamente sul tabellino della partita, questa volta con l'assist per il raddoppio di Lavelli, che ritrova il gol interrompendo un digiuno che durava da 3 mesi. A chiudere i conti ci pensa Cocchi, che fa tutto da solo e lascia partire un sinistro che non lascia scampo al portiere avversario.

14:50 Non c'è più tempo! Finisce qui Bologna-Inter. Concessi 3 minuti di recupero. 83' Crampi per Lavelli: sostituzione Inter, entra Spinaccè. 77' Triplo cambio per l'Intert: dentro Pinotti, Venturini e Motta, fuori De Pieri, Topalovic e Cocchi. 77' Cambio per il Bologna: entra Castaldo 76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! COCCHIIIIIIIIIIIIIIII!! L'esterno sinistro nerazzurro da tutto da solo, si accentra e con il mancino dalla distanza mette la palla all'angolino! 69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER! LAVELLIIIIIIIIIIIIIIIIII!! Angolo dalla sinistra di Topalovic, a centra area spunta Lavelli che tocca con la punta del piede e sorprende Pessina! 66' Ci prova subito Mosconi, palla abbondantemente alta sopra la traversa. 65' Cambio anche per il Bologna: entra Negri per Nordvall. 65' Cambio per l'Inter: entra Mosconi per Quieto. 62' Risposta dell'Inter: Topalovic verticalizza per Bovo che prova il diagonale con il mancino, chiude in scivolata Tomasevic. 61' Ancora Bologna: Ravaglioli salta secco Aidoo e calcia, palla sull'esterno della rete. 58' Angolo dalla destra per il Bologna, a centro area svetta Tomasevic che colpisce di testa ma non inquadra la porta. 53' Lavelli entra in area e prova a liberarsi per il tiro, lo chiude Tomasevic. 46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! TOPALOVIIIIIIIIIIIC!! Il centrocampista sloveno riceve al limite dell'area e lascia partire un destro potente e preciso che si infila all'incrocio dei pali! 14:01 Comincia il secondo tempo. 13:47 Finisce senza recupero il primo tempo di Bologna-Inter. 31' Sinistro dalla distanza di Berenbruch, deviazione: calcio d'angolo per l'Inter. 23' Occasionissima per il Bologna: Topalovic perde un pallone sanguinoso, Addessi ne approfitta, si invola verso la porta e calcia, para Zamarian. 21' Intervento durissimo di Ivanisevic su Cocchi, l'arbitro grazia il difensore del Bologna. 18' Altra ripartenza sulla destra dell'Inter, Berenbruch e De Pieri combinano in velocità, si salva in qualche modo la difesa del Bologna. 13' Erroraccio di Aidoo che regala palla a Ravaglioli, arriva Barbaro ma spara alto. 12' Ancora Inter: iniziativa di Quieto sulla sinistra, palla in mezzo, sul secondo palo arriva Berenbruch ma colpisce malissimo con il destro. 10' Azione travolgente sulla destra di Aidoo, chiude la difesa del Bologna. 5' De Pieri rientra sul mancino e crossa, traiettoria velenosa che rischia di soprendere Pessina. 13:02 Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 13:00 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Bologna in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca.

Ventisettesima giornata di campionato per l'Inter di Zanchetta, reduce da tre vittorie consecutive. La Primavera nerazzurra, che nell'ultimo turno ha battuto il Monza 4-1, affronta sabato alle ore 13 il Bologna, diciottesimo in classifica. Il tecnico nerazzurro ritrova Quieto, che comporrà il tridente offensivo insieme a De Pieri e Lavelli. In porta Zamarian, al centro della difesa c'è Maye con Re Cecconi, in mezzo al campo Berenbruch e Topalovic ai lati di Bovo. Calcio di inizio alle ore 13.

Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-3-3): 1 Pessina; 3 Puukko, 30 Tomasevic, 44 Ivanisevic, 15 Papazov; 7 Jaku, 16 Nordvall, 26 Barbaro; 34 Longoni, 31 Addessi, 11 Ravaglioli (C). A disposizione: 12 Happonen, 2 Markovic, 4 De Luca, 5 Labedzki, 13 Di Costanzo, 21 Battimeli, 24 Baroncioni, 25 Tonin, 29 Mazzetti, 33 Castaldo, 40 Negri. Allenatore: Leonardo Colucci.

INTER (4-3-3): 21Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 7 Berenbruch (C), 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto. A disposizione: 32 Michielan, 5 Alexiou, 11 Spinaccè, 16 Venturini, 17 Motta, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 33 Cerpelletti, 37 Vukoje Allenatore: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Rispoli

Assistenti: Mambelli-Rosania