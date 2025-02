Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Inter di Zanchetta (la quarta contando anche la Youth League), che batte 4-1 il Monza e replica il risultato ottenuto sabato a Udine. Un altro largo successo per la Primavera nerazzurra, che prosegue nel suo momento positivo. Apre le marcature nel finale di primo tempo De Pieri, a inizio ripresa ci pensa Spinaccè a firmare il bis con un tocco sotto misura. Il terzo gol lo segna Topalovic, appena entrato, che mette il pallone in buca d'angolo, poi tocca a Cocchi segnare la rete del 4-0. In pieno recupero Zanaboni firma il gol della bandiera per i brianzoli su calcio di rigore.