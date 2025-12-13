fcinter1908 partite diretta Primavera, Inter-Cagliari 4-3 risultato finale: ottavo risultato utile consecutivo

Primavera, Inter-Cagliari 4-3 risultato finale: ottavo risultato utile consecutivo

Sesta vittoria nelle ultime 8 giornate per i nerazzurri di Carbone, ora secondi in classifica a un punto dal Parma
Torna a vincere in campionato l'Inter Primavera, che batte 4-3 il Cagliari e conquista l'ottavo risultato utile consecutivo (6 successi e 2 pareggi), portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica a un solo punto dal Parma capolista. Partita ricca di gol ed emozioni, tra due squadre che non rinunciano mai a giocare.

Partono forte gli ospiti, che poco dopo il quarto d'ora passano in vantaggio con Trepy, uno dei migliori in campo, che insacca a porta vuota dopo un tiro respinto dal palo. I nerazzurri reagiscono e trovano il pareggio con Moressa, pescato alla perfezione da Kukulis, ma allo scadere i sardi allungano nuovamente con lo scatenato Trepy.

Nella ripresa è tutta un'altra Inter: i ragazzi di Carbone cambiano marcia e segnano 3 reti in meno di 10 minuti e ribaltano il risultato. El Mahboubi trova il pareggio con una splendida azione personale, Moressa firma la sua personale doppietta approfittando di un errore del portiere avversario, Zarate conquista e trasforma un calcio di rigore. Il Cagliari accusa il colpo e non riesce più a proporsi in avanti, ma nel finale un errore dell'esordiente Slatina spiana la strada per il 4-3 di Mendy. I sardi ci provano, i nerazzurri resistono e portano a casa altri 3 puti importantissimi.

Inter-Cagliari 4-3

Rete: 16', 43' Trepy (C), 28', 53' Moressa (I), 49' El Mahboubi (I), 58' rig. Zarate (I), 85' Mendy (C).

INTER (4-3-3): 21 Farronato; 2 Della Mora (46' 14 Conti), 27 Nenna (46' 35 Breda), 34 Mackiewicz, 3 Marello (75' 50 Slatina); 8 Zarate, 4 Cerpelletti (C), 18 Putsen (75' 23 La Torre); 19 El Mahboubi, 25 Kukulis (83' 46 Carrara), 17 Moressa. A disposizione: 12 Pentima, 11 Romano, 13 Kartelo, 29 Mancuso, 48 Peletti, 52 D'Agostino. Allenatore: Benito Carbone

CAGLIARI (4-3-2-1): 31 Kehayov; 16 Grandu, 13 Cogoni (C), 27 Franke, 77 Marini; 5 Tronci (75' 73 Nunn); 23 Goryanov (75' 21 Cardu), 20 Cavuoti, 8 Malfitano (83' 11 Hamdaoua), 17 Sulev (83' 7 Costa); 10 Trepy (83' 19 Mendy). A disposizione: 1 Auseklis, 2 Vargiu, 4 Doppio, 6 Pintus, 15 Prettenhoffer, 32 Russo. Allenatore: Francesco Pisano.

Arbitro: Trepy.

Assistenti: Galligani - Martone.

Ammoniti: Grandu (C), Cogoni (C).

13-12-25 - 13:00
Inter
4-3
Cagliari
14:56
fine-match

Non c'è più tempo! Finisce qui Inter-Cagliari.

94'
ammonizione

Ammonito Cogoni, fallo su Moressa.

Concessi 5 minuti di recupero.

88'
occasione

Cagliari pericoloso: punizione dal limite calciata da Cavuoti, Farronato respinge.

85'
goal

GOL DEL CAGLIARI: retropassaggio errato di Slatina, che regala palla a Hamdaoua, assist per Mendy che batte Farronato.

83'
cambio

Triplo cambio per il Cagliari: fuori Malfitano, Trepy e Sulev, dentro Costa, Hamdaoua e Mendy.

83'
cambio

Cambio per l'Inter: entra Carrara al posto di Kukulis.

76'
occasione

Occasionissima per l'Inter: Kehayov sbaglia un rinvio, Kukulis ne approfitta e calcia a porta vuota, fondamentale il salvataggio sulla linea di Cogoni.

75'
cambio

Doppio cambio anche per l'Inter: entrano Slatina e La Torre per Marello e Putsen.

75'
cambio

Doppio cambio per il Cagliari: dentro Nunn e Cardu, fuori Tronci e Goryanov.

62'
occasione

Altra bella occasione per l'Inter: cross dalla destra, sponda di Moressa per l'accorrente Cerpelletti che salta un avversario ma viene murato al momento del tiro.

58'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! ZARATEEEEEEEEEEEEE!! Il numero 8 si presenta sul dischetto e spiazza il portiere avversario!

57'

Calcio di rigore per l'Inter: Zarate entra in area dalla destra e viene atterrato, l'arbitro indica il dischetto.

53'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MORESSAAAAAAAAAAAA!! Doppietta del numero 17, che approfitta della corta respinta di Kehayov su cross dalla destra di Conti!

49'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! EL MAHBOUBIIIIIIIIIIIIIII!! Strepitosa azione personale del numero 19, che parte da destra, rientra, evita due avversari e con il mancino mette la palla sul secondo palo!

47'
occasione

Cagliari pericoloso con il solito Trepy, che scarica un sinistro di poco sopra la traversa.

46'
cambio

Subito due cambi per l'Inter: dentro Breda e Conti per Nenna e Della Mora.

14:06
inzio-secondo-tempo

Comincia la ripresa.

13:48
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo.

Concesso un minuto di recupero.

43'
goal

GOL DEL CAGLIARI: break di Cavuoti, che porta palla per 60 metri prima di servire Trepy, che a tu per tu con Farronato non sbaglia.

36'
occasione

Occasione per l'Inter: angolo dalla destra, mischia nell'area del Cagliari, arriva Cerpelletti che calcia ma manda a lato.

35'

Gol annullato al Cagliari: cross dalla destra, buco di Nenna, sul secondo palo arriva Malfitano che insacca da due passi, ma si alza la bandierina del guardalinee.

31'
occasione

Ci prova il Cagliari: tiro dalla distanza di Sulev, si allunga e respinge Farronato.

28'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MORESSAAAAAAAAAAAA!! Gran giocata di Kukulis, che trova sul secondo palo Moressa: controllo volante e diagonale perfetto!

23'

Angolo dalla destra per l'Inter, batte Cerpelletti con il mancino a rientrare, palla che rimbalza in area piccole senza trovare deviazioni.

22'
traversa

Inter vicinissima al pareggio: cross dalla sinistra di Zarate, colpo di testa di Putsen e palla sulla traversa.

16'
goal

GOL DEL CAGLIARI: sinistro dalla distanza di Sulev, Farronato sfiora il pallone e lo manda sul palo, ma non può nulla sul tap in da due passi di Trepy.

9'
occasione

Grande occasione per il Cagliari: Sulev riceve sulla sinistra e appoggia per Malfitano, tiro a colpo sicuro, chiusura decisiva di Nenna.

4'
occasione

Primo tiro in porta dell'Inter: ci prova El Mahboubi su punizione, respinge Kehayov.

3'
ammonizione

Ammonito Grandu, fallo su El Mahboubi.

13:02
inzio-match

Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.

12:59

Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Cagliari in maglia bianca.

12:50

Riscaldamento terminato, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.

12:20

Squadre in campo, comincia il riscaldamento.

Quindicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, dopo l'esaltante vittoria in Youth League contro il Liverpool, ospitano il Cagliari in un remake della Supercoppa giocata a fine agosto. Il tecnico nerazzurro rilancia dal 1' Kukulis in attacco e dà una chance a Moressa, in gol martedì. In cabina di regia c'è Cerpelletti, dietro spazio a Nenna. In panchina si rivede Romano, altra chiamata per il croato Slatina. Calcio di inizio alle ore 13.

