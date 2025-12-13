Torna a vincere in campionato l'Inter Primavera, che batte 4-3 il Cagliari e conquista l'ottavo risultato utile consecutivo (6 successi e 2 pareggi), portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica a un solo punto dal Parma capolista. Partita ricca di gol ed emozioni, tra due squadre che non rinunciano mai a giocare.
Primavera, Inter-Cagliari 4-3 risultato finale: ottavo risultato utile consecutivo
Partono forte gli ospiti, che poco dopo il quarto d'ora passano in vantaggio con Trepy, uno dei migliori in campo, che insacca a porta vuota dopo un tiro respinto dal palo. I nerazzurri reagiscono e trovano il pareggio con Moressa, pescato alla perfezione da Kukulis, ma allo scadere i sardi allungano nuovamente con lo scatenato Trepy.
Nella ripresa è tutta un'altra Inter: i ragazzi di Carbone cambiano marcia e segnano 3 reti in meno di 10 minuti e ribaltano il risultato. El Mahboubi trova il pareggio con una splendida azione personale, Moressa firma la sua personale doppietta approfittando di un errore del portiere avversario, Zarate conquista e trasforma un calcio di rigore. Il Cagliari accusa il colpo e non riesce più a proporsi in avanti, ma nel finale un errore dell'esordiente Slatina spiana la strada per il 4-3 di Mendy. I sardi ci provano, i nerazzurri resistono e portano a casa altri 3 puti importantissimi.
Inter-Cagliari 4-3
Rete: 16', 43' Trepy (C), 28', 53' Moressa (I), 49' El Mahboubi (I), 58' rig. Zarate (I), 85' Mendy (C).
INTER (4-3-3): 21 Farronato; 2 Della Mora (46' 14 Conti), 27 Nenna (46' 35 Breda), 34 Mackiewicz, 3 Marello (75' 50 Slatina); 8 Zarate, 4 Cerpelletti (C), 18 Putsen (75' 23 La Torre); 19 El Mahboubi, 25 Kukulis (83' 46 Carrara), 17 Moressa. A disposizione: 12 Pentima, 11 Romano, 13 Kartelo, 29 Mancuso, 48 Peletti, 52 D'Agostino. Allenatore: Benito Carbone
CAGLIARI (4-3-2-1): 31 Kehayov; 16 Grandu, 13 Cogoni (C), 27 Franke, 77 Marini; 5 Tronci (75' 73 Nunn); 23 Goryanov (75' 21 Cardu), 20 Cavuoti, 8 Malfitano (83' 11 Hamdaoua), 17 Sulev (83' 7 Costa); 10 Trepy (83' 19 Mendy). A disposizione: 1 Auseklis, 2 Vargiu, 4 Doppio, 6 Pintus, 15 Prettenhoffer, 32 Russo. Allenatore: Francesco Pisano.
Arbitro: Trepy.
Assistenti: Galligani - Martone.
Ammoniti: Grandu (C), Cogoni (C).
Non c'è più tempo! Finisce qui Inter-Cagliari.
Ammonito Cogoni, fallo su Moressa.
Concessi 5 minuti di recupero.
Cagliari pericoloso: punizione dal limite calciata da Cavuoti, Farronato respinge.
GOL DEL CAGLIARI: retropassaggio errato di Slatina, che regala palla a Hamdaoua, assist per Mendy che batte Farronato.
Triplo cambio per il Cagliari: fuori Malfitano, Trepy e Sulev, dentro Costa, Hamdaoua e Mendy.
Cambio per l'Inter: entra Carrara al posto di Kukulis.
Occasionissima per l'Inter: Kehayov sbaglia un rinvio, Kukulis ne approfitta e calcia a porta vuota, fondamentale il salvataggio sulla linea di Cogoni.
Doppio cambio anche per l'Inter: entrano Slatina e La Torre per Marello e Putsen.
Doppio cambio per il Cagliari: dentro Nunn e Cardu, fuori Tronci e Goryanov.
Altra bella occasione per l'Inter: cross dalla destra, sponda di Moressa per l'accorrente Cerpelletti che salta un avversario ma viene murato al momento del tiro.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! ZARATEEEEEEEEEEEEE!! Il numero 8 si presenta sul dischetto e spiazza il portiere avversario!
Calcio di rigore per l'Inter: Zarate entra in area dalla destra e viene atterrato, l'arbitro indica il dischetto.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MORESSAAAAAAAAAAAA!! Doppietta del numero 17, che approfitta della corta respinta di Kehayov su cross dalla destra di Conti!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! EL MAHBOUBIIIIIIIIIIIIIII!! Strepitosa azione personale del numero 19, che parte da destra, rientra, evita due avversari e con il mancino mette la palla sul secondo palo!
Cagliari pericoloso con il solito Trepy, che scarica un sinistro di poco sopra la traversa.
Subito due cambi per l'Inter: dentro Breda e Conti per Nenna e Della Mora.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Concesso un minuto di recupero.
GOL DEL CAGLIARI: break di Cavuoti, che porta palla per 60 metri prima di servire Trepy, che a tu per tu con Farronato non sbaglia.
Occasione per l'Inter: angolo dalla destra, mischia nell'area del Cagliari, arriva Cerpelletti che calcia ma manda a lato.
Gol annullato al Cagliari: cross dalla destra, buco di Nenna, sul secondo palo arriva Malfitano che insacca da due passi, ma si alza la bandierina del guardalinee.
Ci prova il Cagliari: tiro dalla distanza di Sulev, si allunga e respinge Farronato.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MORESSAAAAAAAAAAAA!! Gran giocata di Kukulis, che trova sul secondo palo Moressa: controllo volante e diagonale perfetto!
Angolo dalla destra per l'Inter, batte Cerpelletti con il mancino a rientrare, palla che rimbalza in area piccole senza trovare deviazioni.
Inter vicinissima al pareggio: cross dalla sinistra di Zarate, colpo di testa di Putsen e palla sulla traversa.
GOL DEL CAGLIARI: sinistro dalla distanza di Sulev, Farronato sfiora il pallone e lo manda sul palo, ma non può nulla sul tap in da due passi di Trepy.
Grande occasione per il Cagliari: Sulev riceve sulla sinistra e appoggia per Malfitano, tiro a colpo sicuro, chiusura decisiva di Nenna.
Primo tiro in porta dell'Inter: ci prova El Mahboubi su punizione, respinge Kehayov.
Ammonito Grandu, fallo su El Mahboubi.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Cagliari in maglia bianca.
Riscaldamento terminato, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
Quindicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, dopo l'esaltante vittoria in Youth League contro il Liverpool, ospitano il Cagliari in un remake della Supercoppa giocata a fine agosto. Il tecnico nerazzurro rilancia dal 1' Kukulis in attacco e dà una chance a Moressa, in gol martedì. In cabina di regia c'è Cerpelletti, dietro spazio a Nenna. In panchina si rivede Romano, altra chiamata per il croato Slatina. Calcio di inizio alle ore 13.
