Torna a vincere in campionato l'Inter Primavera, che batte 4-3 il Cagliari e conquista l'ottavo risultato utile consecutivo (6 successi e 2 pareggi), portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica a un solo punto dal Parma capolista. Partita ricca di gol ed emozioni, tra due squadre che non rinunciano mai a giocare.

Nella ripresa è tutta un'altra Inter: i ragazzi di Carbone cambiano marcia e segnano 3 reti in meno di 10 minuti e ribaltano il risultato. El Mahboubi trova il pareggio con una splendida azione personale, Moressa firma la sua personale doppietta approfittando di un errore del portiere avversario, Zarate conquista e trasforma un calcio di rigore. Il Cagliari accusa il colpo e non riesce più a proporsi in avanti, ma nel finale un errore dell'esordiente Slatina spiana la strada per il 4-3 di Mendy. I sardi ci provano, i nerazzurri resistono e portano a casa altri 3 puti importantissimi.