Quinta vittoria consecutiva per l'Inter di Zanchetta, che batte 2-1 la Fiorentina nel big match della ventottesima giornata di campionato e la sorpassa in classifica, agganciando la Roma al primo posto (in attesa del risultato dei giallorossi, impegnati lunedì contro la Cremonese). Prestazione di carattere per la Primavera nerazzurra che, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, cambia marcia nella ripresa e trova il gol con Mosconi, che segna al primo pallone toccato. I viola reagiscono e trovano il pareggio quasi allo scadere con un capolavoro di Rubino, ma al 90' Topalovic dal dischetto fa esplodere di gioia i compagni.