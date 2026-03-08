LIVE Primavera, Inter-Fiorentina 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Ventinovesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, senza vittorie da cinque partite e reduce dallo 0-0 contro il Parma, ospita la Fiorentina di Galloppa. Il tecnico nerazzurro conferma Maye, questa volta al centro della difesa, e rilancia Zanchetta in cabina di regia. Davanti c'è Mancuso falso 9, con Mosconi e Zouin ai suoi lati. Calcio di inizio alle 13.