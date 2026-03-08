Ventinovesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, senza vittorie da cinque partite e reduce dallo 0-0 contro il Parma, ospita la Fiorentina di Galloppa. Il tecnico nerazzurro conferma Maye, questa volta al centro della difesa, e rilancia Zanchetta in cabina di regia. Davanti c'è Mancuso falso 9, con Mosconi e Zouin ai suoi lati. Calcio di inizio alle 13.
LIVE Primavera, Inter-Fiorentina 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!
Inter-Fiorentina 0-0
INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Della Mora, 15 Bovio, 6 Maye, 3 Marello; 4 Cerpelletti (C), 4 Zanchetta, 16 Venturini; 30 Mosconi, 29 Mancuso, 7 Zouin. A disposizione: 21 Farronato, 8 Zarate, 18 Putsen, 19 El Mahboubi, 22 Ballo, 23 La Torre, 25 Kukulis, 27 Nenna, 38 Williamson, 51 Konteh, 53 Jakirovic. Allenatore: Benito Carbone
FIORENTINA (4-3-1-2): 30 Fei; 19 Trapani (C), 6 Turnone, 5 Sadotti, 33 Evangelista; 8 Deli, 47 Montenegro, 80 Atzeni; 31 Conti; 10 Puzzoli, 18 Jallow. A disposizione: 1 Dolfi, 4 Bonanno, 14 Kone, 15 Perrotti, 16 Keita, 21 Angiolini, 28 Mazzeo, 32 Melani, 36 Croci, 72 Sturli. Allenatore: Daniele Galloppa.
Arbitro: Dasso.
Assistenti: Sicurello - Antonicelli.
Ancora Fiorentina: Atzeni ruba palla e riparte, palla per Puzzoli che appoggia per Conti, il suo destro di prima intenzione finisce sul palo. Sulla respinta Jallow spara fuori.
Occasione per la Fiorentina: Atzeni entra in area e calcia, parata di Taho, sulla respinta Conti non riesce a ribadire in rete.
Fiorentina pericolosa: diagonale mancino di Evangelista, palla non lontana dal palo.
Occasionissima per l'Inter: Mosconi accelera sulla destra, rientra sul mancino e calcia forte sul secondo palo, fondamentale la parata con la punta delle dita di Fei.
Fiorentina vicinissima al gol: palla filtrante di Trapani per Atzeni, destro potente e palla che si stampa sulla traversa.
Ancora Inter: conclusione potente di Venturini, palla sopra la traversa.
Si fa vedere l'Inter: azione sulla sinistra di Zouin, che salta in velocità un avversario e mette in mezzo: allontana la difesa della Fiorentina.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Fiorentina in maglia bianca.
Squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
