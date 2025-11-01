Terza vittoria consecutiva per l'Inter Primavera (quarta contando anche la Youth League), che batte 4-0 il Frosinone e aggancia il Milan al settimo posto in classifica, a ridosso della zona playoff. Tutto facile per i ragazzi di Carbone, che proseguno nella loro risalita dopo un inizio difficile. I nerazzurri passano in vantaggio nel primo tempo grazie a un capolavoro di Cerpelletti, che parte in slalom e mette la palla all'incrocio dei pali con il suo sinistro.
Primavera, Inter-Frosinone 4-0: gara senza storia, quarta vittoria consecutiva
Nella ripresa l'Inter dilaga: Pinotti raddoppia con un tap in da pochi passi, Iddrissou firma il tris, Zouin cala il poker. Mercoledì si torna in campo per il match di Youth League contro i kazaki del Kairat.
Inter-Frosinone 4-0
Rete: 26' Cerpelletti, 54' Pinotti, 67' Iddrissou, 75' Zouin.
INTER (4-3-3): 1 Taho; 22 Ballo, 35 Breda, 34 Mackiewicz (66' 48 Peletti), 3 Marello; 4 Cerpelletti (C) (57' 29 Mancuso), 39 Zanchetta (46' 23 La Torre), 18 Putsen; 10 Pinotti, 25 Kukulis (57' 9 Iddrissou), 7 Zouin (76' 5 Humanes). A disp.: 40 Galliera, 2 Della Mora, 11 Romano, 19 El Mahboubi, 38 Williamson, 47 Pavan. All.: Carbone.
FROSINONE (4-2-3-1): 20 Lolic; 4 Luchetti (73' 13 Lohmatov), 6 Obleac, 5 Pelosi (C), 18 Ndoye (82' 3 Colafrancesco); 16 Molignano, 23 Ceesay (56' 42 Colley); 10 Schietroma, 28 Toci, 19 Befani (73' 44 Majdenic); 29 Mboumbou (73' 9 Cichero). A disp.: 12 Di Giosia, 32 Rodolfo, 11 Fiorito, 15 Pantano, 21 Zorzetto, 27 Buonpane. All.: Marini.
Arbitro: Frasynyak.
Assistenti: Galigani, Cassano.
Ammoniti: Molignano (F), Mboumbou (F), Iddrissou (I).
Non c'è più tempo! Finisce qui Inter-Frosinone.
Concessi 3 minuti di recupero.
Cambio per il Frosinone: esce Ndoye, entra Colafrancesco.
Inter ancora vicina al gol: cross perfetto dalla sinistra di Marello, colpo di testa di Iddrissou e palla che sfiora la traversa.
Ammonito Iddrissou.
Cambio per l'Inter: entra Humanes per Zouin.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! ZOUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN!! Imbucata perfetta di Iddrissou per Zouin, che calcia in diagonale con il destro e fredda Lolic!
Triplo cambio per il Frosinone: escono Luchetti, Mboumbou e Befani, entrano Lohmatov, Cichero e Majdenic
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! IDDRISSOUUUUUUUUUUUU!! Azione solitaria per il numero 9 nerazzurro, che parte da destra, entra in area e batte Lolic in diagonale!
Cambio per l'Inter: esce Mackiewicz, debutto per Peletti.
Ammonito Mboumbou, fallo su Putsen.
Che occasione per il Frosinone! Schietroma colpisce il palo, sulla respinta arriva Toci che calcia a colpo sicuro, parata strepitosa di Taho.
Inter a un passo dal tris, Iddrissou si divora un gol praticamente fatto a tu per tu con Lolic.
Doppio cambio per l'Inter: dentro Iddrissou e Mancuso, fuori Kukulis e Cerpelletti.
Cambio per il Frosinone: esce Ceesay, entra Colley.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! PINOTTIIIIIIIIIIIIIIIIII!! Zouin accelera sulla destra e crossa, colpo di testa a colpo sicuro di Kukulis e gran parata di Lolic, che non può nulla però sul tap in di Pinotti!
Ci prova l'Inter: destro in diagonale di Ballo, respinge Lolic.
Subito un cambio per l'Inter: dentro La Torre per Zanchetta.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo di Inter-Frosinone.
Risposta dell'Inter: cross di Zouin, girata di prima intenzione di Pinotti, palla sopra la traversa.
Frosinone pericoloso: Schietroma parte da destra, rientra sul mancino e calcia, palla che sfiora l'incrocio dei pali.
Ammonito Molignano, entrata in ritardo su Zanchetta.
Prima azione offensiva del Frosinone: ci prova Befani, palla altissima.
Inter a un passo dal raddoppio: cross dalla destra di Ballo, colpo di testa di Kukulis e palla sul palo.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! CERPELLETTIIIIIIIIIIIII!! Magia del capitano nerazzurro, che parte in slalom, salta due avversari e lascia partire un sinistro a giro che termina all'incrocio dei pali!
Inter pericolosa: cross dalla sinistra, Lolic sbaglia la presa, Ndoye allontana in calcio d'angolo.
Buona azione sulla destra di Zouin, cross sul secondo palo, Pinotti anticipato all'ultimo.
Ci prova Zouin con il destro, murato dalla difesa del Frosinone.
Inter subito pericolosa, Cerpelletti trova Kukulis tutto solo a centro area ma si alza la bandierina del guardalinee: fuorigioco.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in divisa nerazzurra, Frosinone in maglia gialla.
Squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Comincia il riscaldamento.
Decima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce da tre vittorie consecutive fra tutte le competizioni, ospita il Frosinone. Il tecnico nerazzurro conferma dal 1' il polacco Mackiewicz, schierato al centro della difesa al fianco di Breda. A centrocampo si rivede Zanchetta, davanti spazio a Kukulis con Zouin e Pinotti ai suoi lati. In panchina torna Romano. Calcio di inizio alle ore 13.
