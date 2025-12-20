Si chiude nel migliore dei modi il 2025 dell'Inter Primavera. I ragazzi di Carbone battono 3-1 il Genoa in rimonta e conquistano il decimo risultato utile consecutivo in campionato, agganciando momentaneamente la Fiorentina al primo posto in classifica. Ottima prestazione da parte dei nerazzurri, convincenti e propositivi già nel primo tempo, ma letteralmente esaltanti nella ripresa.

Ci prova Cerpelletti con il destro, non è il suo piede e si vede: palla lontanissima dallo specchio della porta.

Azione manovrata dell'Inter, Moressa e Cerpelletti combinano bene e liberano per il tiro Kukulis: conclusione sballata.

Aumenta la pressione dell'Inter, ma il tiro di La Torre è troppo debole e centrale: para facile Mihelsons.

Altra occasione per l'Inter: gran palla in profonditàdi El Mahboubi che calcia in diagonale, Mihelsons tocca e manda sopra la traversa, ma l'arbitro non vede e non concede angolo.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Putsen e Pinotti, escono Mancuso e Moressa.

Triplo cambio per il Genoa: fuori Spicuglia, Lafont e Albè, dentro Galvano, Mendolia e Pallavicini.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Conti e Vukoje per Della Mora e Cerpelletti.

Diciassettesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, in serie positiva da 9 partite (6 vittorie e 3 pareggi), chiude il 2025 ospitando il Genoa di Sbravati, settimo in classifica e staccato di soli 2 punti dai nerazzurri. Il tecnico interista ritrova Bovio al centro della difesa al fianco di Nenna, a centrocampo rientra La Torre con Cerpelletti e Mancuso, davanti conferma per Moressa e Kukulis. Calcio di inizio alle ore 13.