Il tecnico dell'Inter Primavera commenta così il successo per 4-3 ottenuto quest'oggi dai suoi ragazzi contro il Cagliari

13 dicembre 2025

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato il successo per 4-3 ottenuto contro il Cagliari: "Il Cagliari è un avversario ostico, che non molla mai. Una squadra che lotta sempre e che cerca di giocarsi la partita. Noi molto bene nel secondo tempo, abbiamo giocato ad altissimo livello e i ragazzi si sono meritati il risultato finale. Mi sono piaciuti molto nel secondo tempo, con qualità, personalità e l'atteggiamento giusto per ribaltare la partita. Li conosco bene, se loro vogliono la ribaltano e la vincono, dipende tutto da noi. Siamo bravi a complicarci la vita tante volte, ma poi questi ragazzi mi danno sempre tutto. Sono molto orgoglioso di loro".

"Ho sempre puntato sul gruppo, sul creare una famiglia, voglio far sentire il senso di appartenenza a questi colori: per noi deve sempre essere un orgoglio portare questo logo ovunque andiamo, dobbiamo sempre dare il massimo. Punto molto sulla gestione del gruppo, sulla crescita: da lì parte tutto. Abbiamo fatto tanti passi in avanti e stiamo ancora crescendo. Ogni settimana ci sono sempre giocatori nuovi, fra gente che diamo all'U23 o alla Prima Squadra, e di conseguenza noi prendiamo giocatori da sotto o da sopra. Siamo bravi a trascinarli nella nostra mentalità, bisogna dare grande merito al gruppo".

"Moressa? Non ho mai avuto dubbi su di lui, tant'è che l'anno scorso me lo portavo sempre con me e, quando veniva, giocava sempre. Credo molto nelle sue qualità. Deve crescere nella continuità in allenamento, glielo continuo a dire: non deve mai dare l'impressione che si senta appagato. È giovane, ha tempo per maturare. Diventerà un giocatore formidabile, lo è già, ma deve fare ancora il prossimo step e diventare professionista sotto l'aspetto della mentalità. Lì cambia tutto, ti cambia la carriera".