Termina in parità il derby d'Italia Primavera tra Inter e Juventus. 1-1 il punteggio finale, con i nerazzurri che salgono a quota 67 punti e si portano al secondo posto in classifica in solitaria, approfittando della sconfitta del Sassuolo. Ai ragazzi di Zanchetta non basta l'ottima partenza, con la rete in apertura propiziata da un tocco di Topalovic e spinto in porta da Pagnucco. I bianconeri rispondono allo scadere del primo tempo, con Crapisto che chiude una bella azione corale sfruttando alla perfezione l'assist di Vacca.