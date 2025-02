Torna a vincere l'Inter di Zanchetta, che batte 3-0 il Lecce e si rilancia dopo le sconfitte contro Torino in campionato e Milan in Coppa Italia. nessun problema per la Primavera nerazzurra, che prende subito il comando delle operazioni e conquista un successo prezioso e meritato. Apre le marcature De Pieri al 12' con un preciso sinistro dal limite su sponda di Lavelli, al 37' raddoppia Bovo sfruttando il perfetto assist di Quieto. Nella ripresa ci pensa Berenbruch a chiudere i conti con un colpo di testa su suggerimento di Aidoo. Per l'Inter ora è tempo di pensare alla Youth League: martedì andrà in scena la sfida contro il Lille.