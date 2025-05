Trentaseiesima giornata del campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Fabio Alampi Redattore 3 maggio 2025 (modifica il 3 maggio 2025 | 13:03)

Termina in parità con il punteggio di 2-2 il big match della trentaseiesima giornata del campionato Primavera tra Roma e Inter, prima contro seconda della classifica. Un risultato che consente ai giallorossi di chiudere matematicamente al primo posto la regular season con due turni di anticipo. Partita dai due volti al Tre Fontane: dominio assoluto dei padroni di casa nel primo tempo, risposta veemente dei nerazzurri nella ripresa. I padroni di casa passano in vantaggio al 19': Garonetti sbaglia un appoggio a centrocampo, Coletta ne approfitta, fa tutto da solo e batte calligaris dal limite. Al 36' arriva il raddoppio: ripartenza micidiale della Roma, Graziani apparecchia per Della Rocca che non sbaglia.

Nella ripresa è tutta un'altra musica: Zanchetta inserisce Topalovic e Mosconi per Venturini e Zouin, e la squadra si ripresenta in campo con un nuovo spirito. A guidare la rimonta sono proprio i due subentrati: lo sloveno accorcia le distanze con un gran destro dalla distanza, l'attaccante di testa trova il pareggio, tutto nel giro di pochi minuti. L'Inter ci crede, alza il baricentro e si fa vedere più volte dalle parti di De Marzi, i giallorossi rallentano vistosamente i ritmi, ma il punteggio non cambierà più fino al triplice fischio dell'arbitro.

Roma 2-2 Inter

12:51 Non c'è più tempo! Finisce qui la sfida tra Roma e Inter. Concessi 3 minuti di recupero. 83' Ancora Inter: angolo dalla destra, la palla arriva dalle parti di Bovo che prova il colpo di tacco da pochi passi, si salva la Roma. 82' Inter ancora pericolosa: Mosconi si accentra dalla destra, salta un avversario e calcia di sinistro, De Marzi si allunga e manda in corner. 81' Si rivede la Roma: sinistro dalla distanza di Marazzotti, para in due tempi Calligaris. 77' Cambio per l'Inter: fuori Zanchetta, dentro Bovo. 73' Occasione per l'Inter: Lavelli fa tutto da solo, finte su finte, poi destro potente dal limite dell'area, De Marzi si supera e respinge. 70' Sostituzione Roma: esce Seck, entra Nardin. 66' Niente da fare per De Pieri: cambio Inter, entra Pinotti. 65' Problema muscolare per De Pieri, che si tocca dolorante la coscia destra: gioco fermo. 63' Cambio per l'Inter: dentro Lavelli per Spinaccè. 62' Ammonito Marazzotti per simulazione. 58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! MOSCONIIIIIIIIIIIIIIII!! Punizione dalla sinistra battuta da Cocchi, sul secondo palo spunta Mosconi che in tuffo di testa mette la palla in rete! 56' Doppio cambio per la Roma: escono Almaviva e Graziani, entrano Levak e Marazzotti. 55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEER!! TOPALOVIIIIIIIIIIIIC!! Gran gol dello sloveno, che ruba palla sui 20 metri e lascia partire un destro potente e preciso che fulmina De Marzi! 53' Si rivede in avanti la Roma: giro palla al limite dell'area, si libera Marchetti sulla destra che spara alto. 49' Entrata in ritardo di Garonetti su Della Rocca, ammonito il difensore dell'Inter. 48' Occasione per l'Inter: sinistro potente di Cocchi, gran risposta di De Marzi. 46' Subito due cambi per l'Inter: dentro Topalovic e Mosconi per Venturini e Zouin. 12:03 Comincia il secondo tempo. 11:47 Finisce qui il primo tempo di Roma-Inter. Concesso un minuto di recupero. 39' Berenbruch suona la sveglia per l'Inter: sinistro dalla distanza, De Marzi vola e manda in calcio d'angolo. 36' GOL DELLA ROMA: buco di testa di Garonetti, Graziani parte in velocità e offre un pallone perfetto per Della Rocca, che controlla e batte Calligaris. 32' Si rivede l'Inter: altra combinazione sulla sinistra tra Zouin e Cocchi, allontana la difesa della Roma. 25' Ancora Roma: sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Della Rocca che calcia da pochi metri, grandissima risposta di Calligaris. 24' Altra ripartenza micidiale della Roma, Mannini mette in mezzo, provvidenziale la chiusura di Alexiou. 19' GOL DELLA ROMA: break offensivo di Coletta, che fa tutto da solo e calcia dalla distanza, sorprendendo Calligaris. 14' De Pieri mette il turbo e viene sbilanciato poco prima dell'area di rigore della Roma, l'arbitro lascia proseguire. 12' Primo squillo Roma: ci prova Coletta dalla distanza, palla abbondantemente a lato. 8' Ancora Inter in avanti: cross velenoso di Berenbruch, nessun compagno si fa trovare pronto per la deviazione. 3' Iniziativa sulla sinistra dell'Inter con Cocchi e Zouin, nessun problema per la difesa della Roma. 11:01 Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dalla Roma. 11:00 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Roma in classica divisa giallorossa, Inter in maglia bianca.

Trentaseiesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, seconda e reduce dal pareggio interno contro la Juventus, affronta la Roma capolista. Il tecnico nerazzurro deve fare a meno di Re Cecconi, "prestato" alla Prima Squadra, e sceglie Garonetti come partner di capitan Alexiou. A centrocampo turno di riposo per Topalovic, con Venturini nel terzetto completato da Zanchetta e Berenbruch. In avanti si rivede dal 1' Zouin. Tra le fila giallorosse, parte dalla panchina l'ex Zefi. Calcio di inizio alle ore 11.

Le formazioni ufficiali:

ROMA (4-3-2-1): 40 De Marzi; 29 Marchetti, 4 Seck, 19 Reale, 22 Cama; 16 Mannini, 6 Romano, 18 Coletta; 10 Graziani (C), 24 Della Rocca; 21 Almaviva. A disposizione: 12 Jovanovic, 32 Kehayov, 7 Marazzotti, 8 Levak, 13 Nardin, 28 Sugamele, 31 Bah, 33 Lulli, 34 Zefi, 37 Ceccarelli, 39 Arduini. Allenatore: Gianluca Falsini.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou (C), 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 25 Zouin. A disposizione: 21 Zamarian, 6 Mayè, 9 Lavelli, 10 Quieto, 14 Bovo, 15 Perez, 17 Motta, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 27 Pinotti, 29 Topalovic. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Carlo Rinaldi (sez. Bassano del Grappa).

Assistenti: Colavito - Celestino.