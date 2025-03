Torna a vincere l'Inter di Zanchetta, che batte il Sassuolo nel big match della trentunesima giornata di campionato e si porta momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa della Roma (impegnata domani in trasferta contro il Bologna). La Primavera nerazzurra si impone di misura con il punteggio di 0-1 grazie allo strepitoso gol segnato da Cocchi nel finale, al termine di una partita contraddistinta dalla pioggia battente. Primo tempo di marca interista, con Lavelli che sfiora il vantaggio con una deviazione sotto porta dopo neanche un minuti e successivamente colpisce la traversa.

Nella ripresa i ritmi calano e i padroni di casa guadagnano campo, senza però riuscire a creare pericoli dalle parti di Zamarian. Al 69' i neroverdi rimangono in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Barani, e Zanchetta sfrutta la situazione per ridisegnare la squadra: dentro Quieto nella posizione di mezz'ala, ma soprattutto scende in campo Cocchi. L'esterno sinistro dell'Inter, al secondo pallone toccato, disegna una traiettoria beffarda su calcio di punizione che sorprende Scacchetti e regala i 3 punti ai suoi.

Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Inter è pronta per tornare in campo: i nerazzurri di Zanchetta saranno di scena sul campo del Sassuolo di Bigica nel big match della trentunesima giornata di campionato. Due squadre appaiate al secondo posto in classifica a quota 60 punti, uno in meno della capolista Roma. Il tecnico interista ritrova Motta sulla corsia di sinistra, in mezzo alla difesa conferma per Maye al fianco di Re Cecconi con Alexiou e Cocchi inizialmente in panchina. Nel tridente offensivo rientra De Pieri, con lui Lavelli e Zouin. Calcio di inizio alle ore 13.